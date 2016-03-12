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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

از طریق مرز زمینی آستارا؛

۶ زندانی آذربایجانی با ۵ زندانی ایرانی مبادله شدند

۶ زندانی آذربایجانی با ۵ زندانی ایرانی مبادله شدند

آستارا- شش زندانی آذربایجانی و پنج زندانی ایرانی از طریق مرز زمینی و در محل پل مرزی آستارا با یکدیگر مبادله شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحویل این زندانیان ظهر شنبه در محل مرز دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در آستارا و با حضور رئیس دادگستری آستارا، دادستان، رئیس زندان عمومی آستارا و هم چنین مسئول امور کنسولی سفارت ایران در باکو انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا در این باره به خبرنگار مهر گفت: زندانیان مبادله شده مرتکب جرائمی نظیر حمل مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، حمل سلاح و اتهامات امنیتی شده بودند.

احمد عبادی افزود: این محکومان ایرانی و آذری بر اساس قرارداد دو جانبه استرداد مجرمان بین دو کشور ایران و آذربایجان مصوب سال ۷۶ به کشورهایشان مسترد شدند.

دادستان عمومی آستارا اظهار کرد: تلاش و اراده مسئولان کشور بر این است که افراد مذکور مدت باقیمانده محکومیت خود را در ایران بگذرانند تا امکان دسترسی و ملاقات با خانواده هایشان فراهم شود.

هم اکنون ۱۸۰ نفر ایرانی در زندان های کشور آذربایجان دوران محکومیت خود را طی می کنند.

کد مطلب 3578902

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      انشالله پسر خانه من هم مبادله شود مادرش تو خونه تنهاست کسی را ندارد

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