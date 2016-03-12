احدی جرات دخالت نظامی در سوریه ندارد/تابوت پلاستیکی برای مهاجمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت: انتخابات موضوعی است که به ملت سوریه مربوط می شود و آینده سوریه را سوری ها رقم می زنند.

وی افزود: احدی جرات دخالت زمینی نظامی در سوریه را ندارد و هر که در یمن موفق نشده است در سوریه نیز موفق نخواهد شد.اوضاع سوریه به اراده سوری ها و به رهبری بشار اسد به پیش می رود.

المعلم تاکید کرد: هرکه خواستار راهکار نظامی در سوریه است پس اقدام کند زیرا تابوت های چوبی هزینه آور است ما آنها را با تابوت های پلاستیکی خواهیم فرستاد.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: پست ریاست جمهوری موضوعی است که به سوری ها مربوط می شود.مرحله انتقالی در نظر ما انتقال به قانون اساسی جدید و دولت مشارکت با طرف دیگر است.ما آماده اتخاذ اقدامات لازم برای بازگشت سوری ها به کشورشان هستیم و از آن استقبال می کنیم.

وی افزود: ما برای کسی پیش شرط در مذاکرات ژنو قائل نمی شویم و به شروط احدی هم تن نمی دهیم.

المعلم با اشاره به تصمیم اتحادیه عرب در تروریست خواندن حزب الله لبنان گفت: این تصمیمی سخیف است و الحمدالله ما در آن دخیل نیستیم و از اعضایش نیستیم.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: امیدواریم که در ژنو با طیف گسترده ای از معارضان به ویژه ملی گرایان گفتگو کنیم.معارضان واحد وجود ندارد و کسی نمی تواند خود را نماینده همه معارضان بداند.

وی افزود: استفان دیمیستورا(نماینده سازمان ملل در امور سوریه) حق ندارد که جدول زمانی برای مذاکرات ژنو پیشنهاد کند و احدی حق ندارد که از موعد انتخابات ریاست جمهوری سخن بگوید و این حق اصیل ملت سوریه است وی باید موضع بی طرفانه اتخاذ کند و مخالف قرار دادن انتخابات ریاست جمهوروی در جدول برنامه گفتگوها هستیم.

المعلم تاکید کرد: درباره انتخابات پارلمانی مذاکره ای نخواهیم کرد.هیئت دولت سوریه به ژنو برای مشارکت در گفتگوها در روز یکشنبه سفر خواهد کرد و ۲۴ ساعت بیشتر صبر نخواهد کرد.

وی افزود: ما مخالف تجزیه سوریه هستیم و بشار اسد دائما بر آزادی کامل سوریه تاکید دارد.من خوش بین هستم که بحران سوریه امسال به پایان برسد.اگر به روند پیشروی های ارتش سوریه و مصالحه و آشتی ها نگاه کنیم این نشان دهنده حرکت بحران به سوری پابان آن است.

ولید المعلم تاکید کرد: بدتر از داعش و النصره آنچه درباره آموزش معارضان میانه رو گفته می شود است.ما تلاش می کنیم که دیمستورا موفق شود و اگر مخالف موفق شدن است به خود وی مربوط می شود.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: ارتش سوریه موفق خواهد شد و همپیمانان محکمی مانند روسیه و ایران و حزب الله دارد و به چین نیز امید است.

المعلم افزود: آنچه وزیر خارجه عراق درباره مقاومت گفت مورد تایید است و عیب بزرگی است درباره مقاومت این گونه(از سوی اتحادیه عرب) موضع گیری شود.به عنوان وزیر خارجه فراموش کرده ام که اتحادیه وجود دارد.

وی بیان کرد: ما اقدامات زیادی در زمینه کمک های انسانی انجام داده ایم و به همه نیازمندان کمک کرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد و به شروط کسی توجه نمی کنیم.ارتش سوریه به برخی موارد نقض آتش بس پاسخ داده و این حق ارتش است.

وزیر خارجه سوریه گفت: تروریسم گریبانگیر حامیان آن خواهد شد و این یک اصل طلایی است.