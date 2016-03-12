۳۵۲ معتاد پر خطر در شیراز جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس، محمدرضا ابراهیمی افزود: طرح ساماندهی معتادین پرخطر با هدف افزایش ضریب امنیت شهروندان و مسافران نوروزی، کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد آسایش روانی و پاک شدن چهره شهر در حال اجراست.

وی تصریح کرد: از مجموع ۳۵۲ معتاد جمع آوری شده، ۳۳۵ نفر آنها مرد و ۱۷ نفر زن هستند که برای نگهداری و درمان به هشت مرکز منتقل شده اند.

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس ادامه داد: اجرای طرح ساماندهی معتادان پرخطر فرصت مناسبی را برای معتادان بی خانمان که از سوی خانواده خود طرد شده اند فراهم می آورد تا با منتقل شدن به مراکز ترک اعتیاد و مراکز درمانی، در مسیر بهبودی و زندگی دوباره قدم بگذارند.

ابراهیمی ضمن تاکید بر لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در جهت پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: به همین منظور، یک کانال رسمی در شبکه تلگرام تحت عنوان 'پیشگیری از اعتیاد فارس' به آدرس telegram.me/pishgirifarsزیر نظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان راه اندازی شده است.

وی گفت: به دنبال این هستیم تا با اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر بتوانیم آسیب های ناشی از این پدیده شوم را در جامعه کاهش دهیم.