پیام تبریک آیت الله رشاد به تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی به تولیت آستان مقدس رضوی، آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه های علمیه‌ استان تهران، طی پیامی به ایشان تبریک گفت:

متن پیام آیت الله رشاد به شرح زیر است:

صدیق شفیق حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدابراهیم رئیسي(دامت برکاته)

تولیت معزز آستان مقدس رضوی

سلام‌ علیکم بماصبرتم فنعم عقبیَ‌الدار

خدمات شایان و درخشان حضرت مستطاب‌عالي، طي سه دهه‌ در ساحات و سنگرهای مختلف، هرگز از خاطر آحاد مردم مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی نخواهد رفت؛ اكنون نيز تشخيص صائب نیابت عامه‌ بقیهْ الله الاعظم(عج)، زعیم حکیم امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله الوارف)، امر تولیت و تدبیر شؤون آستان ملائک پاسبان حضرت ثامن الحجج (علیه آلاف التحيهْ) را به کف با کفایت حضرت عالی سپرده، و بدین‌سان ساحت خدمت خطیر دیگری فراروی آن جناب قرار گرفته است. بي‌شك به سرانگشت تدبير، این فرصت فرخنده را به مجالی مبارک براي ارتقاء شؤون و امور حریم رضوی در راستای تحقق منویات منور رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی تبديل خواهيد فرمود.

اینک: ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق ارزشمند و عرض تهنیت صمیمانه، از بارگاه بلند باری برای جناب عالي سلامت و توفیق روزافزون مسألت دارم.

فرصت را مغتنم شمرده، بار دیگر یاد و خاطره‌ عالم مجاهد، یار باوفای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحوم آیت‌الله واعظ طبسي (قدّس سرّه) را گرامی داشته، امید می‌برم با حضور موفق آن جناب در آن سنگرگاه معنوی و ملکوتی، خلا فقدان آن بزرگوار جبران گردد.

علی‌اکبر رشاد

رئیس شورای حوزه‌های علمیه‌ استان تهران