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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۰

پیام تبریک آیت الله رشاد به تولیت آستان قدس رضوی

پیام تبریک آیت الله رشاد به تولیت آستان قدس رضوی

در پی انتصاب حجت الاسلام رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی پیام تبریک آیت الله رشاد به تولیت آستان قدس رضوی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی به تولیت آستان مقدس رضوی، آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه های علمیه‌ استان تهران، طی پیامی به ایشان تبریک گفت:

متن پیام آیت الله رشاد به شرح زیر است:

صدیق شفیق حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدابراهیم رئیسي(دامت برکاته)

تولیت معزز آستان مقدس رضوی

سلام‌ علیکم بماصبرتم فنعم عقبیَ‌الدار

خدمات شایان و درخشان حضرت مستطاب‌عالي، طي سه دهه‌ در ساحات و سنگرهای مختلف، هرگز از خاطر آحاد مردم مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی نخواهد رفت؛ اكنون نيز تشخيص صائب نیابت عامه‌ بقیهْ الله الاعظم(عج)، زعیم حکیم امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله الوارف)، امر تولیت و تدبیر شؤون آستان ملائک پاسبان حضرت ثامن الحجج (علیه آلاف التحيهْ) را به کف با کفایت حضرت عالی سپرده، و بدین‌سان ساحت خدمت خطیر دیگری فراروی آن جناب قرار گرفته است. بي‌شك به سرانگشت تدبير، این فرصت فرخنده را به مجالی مبارک براي ارتقاء شؤون و امور حریم رضوی در راستای تحقق منویات منور رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی تبديل خواهيد فرمود.

اینک: ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق ارزشمند و عرض تهنیت صمیمانه، از بارگاه بلند باری برای جناب عالي سلامت و توفیق روزافزون مسألت دارم.

فرصت را مغتنم شمرده، بار دیگر یاد و خاطره‌ عالم مجاهد، یار باوفای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحوم آیت‌الله واعظ طبسي (قدّس سرّه) را گرامی داشته، امید می‌برم با حضور موفق آن جناب در آن سنگرگاه معنوی و ملکوتی، خلا فقدان آن بزرگوار جبران گردد.

علی‌اکبر رشاد

رئیس شورای حوزه‌های علمیه‌ استان تهران

کد مطلب 3578929

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