شهرستان جهرم فاقد اداره میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا صحرائیان ظهر شنبه درآخرین جلسه شورای اداری درسال ۹۴بااشاره به اینکه جهرم دارای ۶۶اثرثبت شده است اظهارکرد: شهرستان جهرم دارای جمعیتی بالغ بر ۲۵۰هزارنفر است و با داشتن بخش هایی بزرگی ازجمله خفر، کردیان وسیمکان وبخش مرکزی و۵شهر جز شهرستان های بزرگ و بااهمیت استان فارس می باشد اما هنوز فاقد اداره میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: چندماه گذشته درهمایش بزرگ غارسنگ شکنان جهرم، بزرگترین غاردست ساز دنیا با همکاری مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهرستان جهرم برگزارکردیم که درآن همایش مدیرانی از سازمان میراث فرهنگی حضور داشتند که وعده دادند که هرچه سریعتر نمایندگی میراث فرهنگی به اداره میراث فرهنگی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: این جلسه یک جلسه کاربردی و اجرایی است با هدف اینکه صنعت گردشگری را درشهرستان جهرم رونق بدهیم.

معاون استاندار اظهارکرد: ما آمادگی کامل را داریم تاازمردم و هموطنان عزیز ایرانی درشهرستان جهرم پذیرایی کنیم وتمامی دستگاه ها و ادارات مرتبط همه درتلاش هستیم که سال جدید ونوروز امسال را نسبت به سال گذشته متفاوت تر به مردم عزیز تقدیم کنیم .

وجود ۳هزار اثر گردشگری در استان فارس



در ادامه مراسم معاون گردشگری استانداری فارس نیز با بیان اینکه ۱۰هزار اثر تاریخی در کشور وجود دارد، گفت: ۳هزار اثر از این اثار در استان فارس وجود دارد

شاپوررستمی ادامه داد: ۴۴۰ جاذبه طبیعی در استان وجود دارکه نسبت به دیگر استانهای کشور بی نظیر است.

معاون گردشگری تصریح کرد: اگربخواهیم صنایع دستی، گردشگر توسعه یابد با یک اداره امکان پذیر نیست بلکه نیازمندعزم عمومی است که خوشبختانه این حرکت در استان ایجاد شده و در شهرستان ها فرمانداری این وظیفه را بر عهده دارد.



رستمی با تاکید بر اینکه برای رونق گردشکری در استان نیازمند سه مولفه برنامه ریزی هدف مند، ایجاد زیر ساخت ها و ارایه خدمات به گردشکران هستیم، تصریح کرد: مولفه اول و دوم وظیفه دولت و خدمات رسانی به گردشگران باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.



وی تاکید کرد: ازبهترین زمان مناسب برای برای توسعه گردشگری در نقاط شهرستانی و روستایی فارس تعطیلات نوروز است مسئولان را برای استفاده از این فرصت توصیه کرد.

معاون گردشگری با بیان اینکه استان فارس در بخش گردشگری مذهبی نیز پتانسیل خوبی دارد، گفت: گردشگران خارجی معمولا سه استان فارس، یزد و اصفحان را برای سفر انتخاب می کنند بنابراین باید از این ظرفیت برای کسب درامد استفاده کرد که تحقق این امر یک شبه نخواهد بود.