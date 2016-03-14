رهیافتی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت

به گزارش خبرنگار مهر، با نظر به اهمیت روزافزون کار مطالعاتی و پژوهشی در حوزه گفتمان شعار سال، کتاب «رهیافتی بر همدلی و همزبانی دولت و ملّت، مبتنی بر نظام بیانات رهبر معظّم انقلاب(مدّظله العالی) » توسط مرکز گفتمان انقلاب اسلامی، منتشر شد.

در پیشگفتار این کتاب چنین آمده است:

«با نظر به ضرورت بیش از پیش گفتمان‌سازی اصولی و بنیادین شعار هر سال و نیز اهتمام به ایجاد دغدغه و متعاقباً باور عمومی جامعه نسبت به اهمیّت راهبردی گفتمان شعار سال جاری، کتاب «رهیافتی بر همدلی و همزبانی دولت و ملّت، مبتنی بر نظام بیانات رهبر معظّم انقلاب(مدّظله‌العالی) »، با هدف ترویج و اعتلای فرهنگ اصیل همدلی و همزبانی به مثابه کلیدواژۀ نیل به پیشرفت و تعالی کشور، مستظهر به مبانی اندیشه‌ورزی متقن حول منظومۀ فکری رهبر فرزانۀ انقلاب(مدّظله‌العالی)، توسط «مرکز گفتمان انقلاب اسلامی» و تحت نظارت محتوایی «مؤسسۀ اعتلا»، تدوین شده است.

در منظومۀ حاضر، سعی شده است مبتنی بر رویکرد نوین تفقّه موضوعی و تفسیر سخن به سخن با رعایت اصل جامعیّت، رهیافت کامل و جامعی از نظام بیانات رهبر فرزانۀ انقلاب پیرامون مبحث خطیر «همدلی و همزبانی دولت و ملّت» که صرفاً در دیدارهای عمومی با اقشار مختلف مردم و مسئولین نظام، از ابتدای زعامت خویش تا زمستان سال ۱۳۹۴ ایراد داشته‌اند، جهت بهره‌گیری دانشجویان و دانشگاهیان ارجمند ‌گردآوری گردد.

امید است با عنایت روزافزون مسئولین نظام مقدّس جمهوری اسلامی به مثابه کارگزاران و نیز جمیع آحاد مردم به عنوان کارفرمایان اصلی کشور به مفاد ارزشمند این کتاب و نیز اهتمام ویژه در راستای اجرای صحیح مطالبات و انتظارات رهبر فرزانۀ انقلاب، بتوان گفتمان شعار هر سال را به نهضت و جریانی فراگیر، مستمر و مبتنی بر برنامه‌ریزی صحیح، دقیق و کارآمد مبدّل سازیم، ان شاالله»

رهیافتی بر همدلی و همزبانی دولت و ملّت، مبتنی بر نظام بیانات رهبر معظّم انقلاب(مدّظله العالی) در ۳۰۸ صفحه و تیراژ ۱۰ هزار نسخه به چاپ رسیده است.