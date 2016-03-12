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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

اولویتهای پژوهشی حوزه ورزش و جوانان اعلام شد

اولویتهای پژوهشی حوزه ورزش و جوانان اعلام شد

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت ورزش و جوانان اولویت های پژوهشی سال ۹۵ این وزارتخانه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فضلی گفت: رویکرد وزارت ورزش و جوانان اجرای پژوهش‌های کاربردی و بهره‌مندی از یافته‌های پژوهشی در حوزه عملیات و مأموریت‌های محوله است. 

سرپرست مرکز مطالعات با اشاره به سیاست‌های تعیین‌ شده و شرح وظایف مرکز مطالعات ادامه داد: براین اساس برای سال ۹۵ نیازهای پژوهشی حوزه‌ها و معاونتهای مختلف وزارتخانه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی جمع‌آوری و در قالب عناوین و اولویتهای پژوهشی در شورای پژوهش و فناوری به ریاست مقام عالی وزارت مطرح و در هشتمین جلسه شورای مذکور به تصویب رسید. 

وی درخصوص تنوع و دسته‌بندی این الویت‌ها گفت: بالغ بر ۶۰ عنوان پژوهشی در چهار حوزه اصلی ورزش، جوانان، فرهنگ، مدیریت و فناوری تنظیم و ارائه کرده‌ایم که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «پیمایش ملی فعالیتهای بدنی مردم ایران»، «فناوری‌های نوین» در حوزه ورزشی و «پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار جوانان»، ‌«جوانان و کسب و کارهای نوین» در حوزه جوانان، «پیمایش فرهنگی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی»، «بررسی وضعیت سلامت روانی، ‌اجتماعی و معنوی جوانان و ورزشکاران» در حوزه فرهنگی و «طراحی و تدوین نظام جامع بهره‌وری وزارت ورزش و جوانان» در حوزه مدیریت و فناوری اشاره کرد. 

براساس این گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی با این فراخوان آمادگی دارد پیشنهاد نامه‌های مطالعاتی و پژوهشی (پروپوزال) را در قالب استاندارد مندرج در پرتال مرکز به آدرس www. csrs. msy. gov. ir  دریافت و بررسی کند.

کد مطلب 3578939

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