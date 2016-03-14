آرامش معنوی درجوار امامزادگان تا آرامگاه بهلولِ معاصر درتخت فولاد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان اصفهان به شهر گنبدهای فیروزه‌ای شهرت دارد شاید از آن رو که به دلیل آمیختن هنر با مذهب پس از ورود اسلام به ایران در هر نقطه از این شهر که گام بگذاری آبیِ یک گنبد یا مناره‌های سر برافراشته تا دل آسمان توجه انسان را به خود جلب می‌کند.

حوزه علمیه شهر اصفهان قدمتی بسیار بلند دارد به گونه‌ای که پیش از حوزه علمیه قم ایجاد شده است و از این رهگذر استان اصفهان علمای بزرگ و نامی جهان اسلام همچون آیت‌الله العظمی گلپایگانی، آیت‌الله خوانساری، علامه مجلسی و عرفایی همچون حاج شیخ حسن‌علی نخودکی را به جهان تشیع معرفی کرده است که مزار وی هم‌اکنون در حرم امام رضا (ع) در محل جلوس حضرت واقع شده است.

معروف است که نفس این عالم و عارف بزرگ به اندازه‌ای حق بود که گاه با خوردن دانه خرمایی توسط یکی از اعضای خانواده فرد بیمار در منزل شفا می‌یافت.

از این روست که تخت فولاد اصفهان امروز به عنوان دومین قبرستان بزرگ شیعیان پس از وادی‌السلام شناخته می‌شود و یکی از نقاطی است که علمای اسلام در سفر به اصفهان حتما بدان پای می‌گذارند.

همچنین در سرتاسر بازار بزرگ اصفهان، حوزه‌های علمیه مختلفی مشاهده می‌شود که هم‌اکنون نیز محل بحث و درس طلاب است اما نکته جالب در این میان این است که با ورود به این حوزه‌های علمیه دنیایی از زیبایی تاریخی اصفهان در چشم گردشگران بر تختگاه ذهن‌های جست‌و‌جوگر انسانی می‌نشیند و بار دیگر آمیختگی مذهب با دنیای معنوی و پاشیدن رنگ هنر به هر آنچه برای انسان محترم و دارای اهمیت بوده است در ذهن انسان به تجلی می‌نشینند.

از جمله این حوزه‌های علمیه که امروز نیز کاربرد خود را حفظ کرده است و در ایام نوروز نیز به روی گردشگران گشوده می‌شود مدرسه علمیه چهارباغ است .

به جز مدارس علمیه اصفهان مدارس علمیه شهرستان خوانسار نیز از جایگاه ویژه‌ای در میان مدارس علمیه کشور برخوردار هستند.

معرفی تخت‌فولاد اصفهان: این قبرستان تاریخی بعد از وادی‌السلام مهم‌ترین قبرستان شیعیان است و مدفن بسیاری هنرمندان، فرهیختگان و علمای شیعه است و قبر یوشع نبی (ع) از پیامبران بنی‌اسرائیل نیز در بخشی از این مکان به نام لسان الارض قرار دارد و قدمت این قبرستان را به پیش از اسلام مربوط می‌کند

در میان هر یک از قطعه‌های تخته فولاد آرامگاه یک یا چند تن از مشاهیر نامدار، عرفا و علمای بزرگ اسلام قرار دارد و آن قطعه به عنوان تکیه و به نام آن فرد نامیده می‌شود که بسیار از آنها از نظر معماری بی‌نظیر هستند.

از جمله شخصیت‌ها و علمای مشهوری که در تخت فولاد اصفهان مدفون هستند عبارتند از: آیت‌الله شمس‌آبادی از علمای مبارز دوره پهلوی، بانوی مجتهده امین، میرفندرسکی؛ حکیم و دانشمندِ دوره صفوی، بابا رکن‌الدین عارف مشهور قرن هشتم هجری قمری،آیت‌الله محمدتقی رازی از فقهای برجسته دوره قاجار، میرزا جهانگیرخان قشقایی از فقهای برجسته دوره قاجار، سردار اسعد بختیاری خان از شخصیت‌های اصلی انقلاب مشروطه، محمدکاظم واله اصفهانی (واله اصفهانی) خوشنویس و تعلیق‌نویس اواخر زندیه و اوایل قاجار، علامه شیخ مرتضی ریزی از فقهای برجسته دوره قاجار ،اسماعیل خواجویی عالم وارسته فلسفه و فقه، یکی از بزرگ‌ترین دانشوران قرن دوازدهم هجری،حاج آقا رحیم ارباب؛ از علمای مشهور اصفهان.

همچنین بسیاری از شعرا، مشاهیر و اساتید موسیقی و هنر از جمله استاد تاج، کسایی، و سپنتا نخستین کارگردان اولین فیلم‌های ناطق ایرانی در این قبرستان مدفون هستند.

مشهور است سید محمد صمصام معروف به درویش صمصام از مبارزان دوران پهلوی که زندگی همانند بهلولِ معروف در زمان هارون‌الرشید برای خود اختیار کرده بود در تخت‌فولاد مدفون است.

معرفی مدرسه و مسجد چهارباغ: این مدرسه که به نامهای مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز شناخته می‌شود آخرین بنای باشکوه عهد صفوی است که برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی ساخته شد.

گنبد این مسجد از نظر تناسب معماری و زیبایی بعد از مسجد شیخ لطف‌الله قرار دارد و درب زیبای این بنا که با طلا و نقره تزیین شده شاهکاری از صنایع ظریفه است که نظیر ندارد.

همچنین در این مدرسه انواع مختلف کاشیکاری مانند کاشی هفت رنگ، معرق، گره چینی، پیلی و معقلی را در خود جای داده و در حقیقت موزه کاشی‌کاری اصفهان است

این مدرسه در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در جوار خیابان آمادگاه قرار دارد و تنها روزهای خاصی از سال از جمله در ایام عید نوروز برای بازدید عمومی باز است.

امامزادگان واجب‌التعظیم اصفهان

اما امامزادگان اصفهان بخش جدانشدنی از گردشگری مذهبی اصفهان هستند و با توجه به بافت مذهبی اصفهان در هیچ روستا یا شهری پا نمی‌گذاری مگر اینکه توفیق زیارت که یکی از فرزندان یا نوادگان امامان معصوم (ع) را به دست آورید.

اما مشهورترین امامزاده اصفهان امامزاده سلطان علی (ع) است که نائب خاص امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) بوده و مزار ایشان در مشهد اردهال کاشان قرار دارد.

امامزاده علی بن محمد باقر (ع) با سند قطعی فرزند بلا فصل امام محمد باقر (ع) است؛ ایشان بنا به درخواست دوستداران اهل‌بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان در سال ۱۱۳ هـ. ق به این منطقه هجرت نمود و مدت سه سال به امر تبلیغ و ارشاد مردم همت گماشت.

مراسم قالی‌شویان هر سال در دومین جمعه مهرماه به یاد شهادت علی بن محمد با شور و غوغای وصف‌ناپذیر، همراه با عزاداری و نوحه‌خوانی در مشهد اردهال برگزار می‌شود.

در مقام و شأن و عظمت حضرت سلطانعلی بن محمدباقر (ع) همین را بس که ائمه اطهار محل دفن او را هنگام بروز بلایا و محن به عنوان مهد امنیت معرفی و در روایتی آن را با قم هم ردیف ساخته‌اند و زیارت این امامزاده عظیم الشان در برخی روایات معادل زیارت امام حسین (ع) در کربلا برشمرده شده است.

از وقایع تاریخی جالب در این ارتباط اینکه در حرم ایشان سردابی وجود دارد و نقل است که در سال ۱۳۱۳ شمسی اعتضاد الدوله، حکمران قم به مشهد اردهال (که از توابع قم بود)، آمد و فرمان داد تا روی سرداب را بشکافند. شخصاً داخل سرداب شده و حدود یکصد تابوت را مشاهده کرد که در هر یک جسدی سالم و از هم متلاشی نشده، وجود دارد که روی گونه‌های بعضی خون خشکیده نمودار بود.

بقعۀ هفده تن: این مکان مذهبی در گلپایگان مدفن ۱۷ تن از امامزادگان واجب التعظیم اصفهان است که هر کدام منتسب به یکی از امامان معصوم هستند.

امامزاده ابراهیم (ع): همچنین در اصفهان امامزادگان معروفی همچون امامزاده ابراهیم (ع) در خیابان ابوذر (آذر سابق) از معروفیت خاصی برخوردار هستند.

امامزاده ابراهیم (ع) از جمله امامزادگان واجب التعظیمی است که علمای اصفهان و مردم پایتخت فرهنگی جهان اسلام ارادت خاصی به ایشان دارند و کرامات وی نیز بر زبان مردم اصفهان جاری است.

وی از فرزندان بلافصل امام موسی بن جعفر (ع) و برادر امام رضا (ع) است و شجره‌نامه ایشان نیز در حرم امام هشتم شیعیان موجود است.

صادقی مدیرکل اوقاف اصفهان در ارتباط با این امامزاده عظیم الشان می‌گوید: باید بگویم که شاهزاده ابراهیم اصفهان یکی از امامزادگان مجرب و با کرامت اصفهان و دارای اصل و نسب ثابت شده هستند که بسیاری از علما و بزرگان استان توجه ویژه به زیارت این امامزاده شاخص دارند.

امامزاده هارون ولایت: این امامزاده در گوشه جنوب شرقی میدان امام علی (ع) و مقابل مسجد علی قرار دارد و مطابق نقل آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی ایشان فرزند امام موسی کاظم (ع) است.

امامزاده احمد: این امامزاده در بازارچه حسن‌آباد نزدیک مدرسه عربان و مسجد ساروتقی است و از امامزاده‌های معلوم الانتساب شمرده شده است که نسبش در روضات چنین است: «احمد بن علی بن محمد الباقر» و قبر پدر ایشان در کاشان به امامزاده مشهد اردهال معروف است.

نسب سادات طالقان از جمله مرحوم فقیه و مفسر مجاهد آیت‌الله سید محمود طالقانی به این امامزاده می‌رسد.

امامزاده اسماعیل: امامزاده‌ای معروف در خیابان هاتف که در کتیبه موجود در امامزاده نسب این گونه است:«اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) ».

در جوار این امامزاده مقبره جناب شعیا نبی قرار دارد و در کنار این مقبره مسجد کوچکی به نام مسجد شعیا که بنا به نقلی اولین مسجدی که در اصفهان در زمان امامت امام علی (ع) بنا شد.

در کتیبه مرقد جناب شعیا بیان شده است که اولین مسجد کبیری که در اصفهان ساخته شد مسجد شعیا بوده و در زمان حضرت علی (ع) ساخته شده است؛ پس دور از ذهن نیست که محله خشینان همین محله اطراف امامزاده اسماعیل باشد و مسجد شعیا نیز اولین مسجد اصفهان.

امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد (ع از فرزندان امام موسی کاظم (ع) در نطنز ، آرامگاه ناصر بن علی بن ابیطالب (ع) در قسمت شرقی بقعه هفده تن و از از نوادگان مولی امیرالمومنین (ع) که با مظلومتی تمام و با مدفون شدن در میان دیوار به شکل زنده به شهادت رسیده است، امامزاده شاه‌رضا از فرزندان امام موسی کاظم (ع) در شهرضا، امامزاده ابراهیم بن محمد بطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی‌طالب (ع) مدوفون در مقبره امامزاده درب امام در محله سنبلان (سنبلستان) نزدیک بیمارستان امین از دیگر امامزادگان استان اصفهان هستند که با سفر به شهرهای مختلف اصفهان می‌توانید مزار آنها را زیارت کنید.

گفتنی است در سرتاسر استان اصفهان مساجد تاریخی مختلفی با آمیختن ویژگی‌های معنوی و تاریخی به چشم می‌خورد که بازدید از هر کدام از آنها خالی از لطف نیست.