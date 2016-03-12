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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۲

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

ورامین ۳۲ خانواده شهید نیروی انتظامی را در خود جای داده است

ورامین ۳۲ خانواده شهید نیروی انتظامی را در خود جای داده است

ورامین-فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: ورامین ۳۲ خانواده شهید نیروی انتظامی را در خود جای داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ناظری ظهر شنبه در مراسم روز شهید که با حضور مسئولان کشوری و استانی در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: امروز به برکت خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی، امنیت و آسایش در کشور حکمفرماست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: شهدا با خداوند معامله کرده و با تقدیم بهترین سرمایه خود به فرمان رهبری لبیک گفته و با خون مطهرشان، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

وی ادامه داد: امروز دشمن تلاش دارد تا فرهنگ شهید و شهادت را از ملت ایران بگیرد و در این راستا باید همه مردم بویژه مسئولان هوشیار بوده و با این توطئه ها مقابله کنند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: باید از همه ظرفیت ها برای ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه بهره گرفت و روز بزرگداشت شهید، بهترین فرصت برای تبیین ایثار و فداکاری شهداست.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به تعداد شهدای نیروی انتظامی شهرستان ورامین گفت: ورامین ۳۲ خانواده شهید نیروی انتظامی را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: در شهرستان پیشوا نیز ۹ خانواده شهید نیروی انتظامی حضور دارند و در مجموع این دو شهرستان، ۴۱ شهید خانواده شهید نیروی انتظامی را در خود جای داده اند.

کد مطلب 3578946

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