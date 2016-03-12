عزت و اقتدارایران اسلامی مرهون خون مطهر شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر مسعود پور ظهر شنبه در همایش روز شهید در نیروی انتظامی شرق استان تهران با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: باید سیره و روش زندگی حضرت زهرا(س) در جامعه اسلامی پیاده شود.

وی افزود: حضرت زهرا(س) با تمام توان و ظرفیت برای دفاع از ولایت ایستاد و امروز اسلام ناب محمدی مدیون شجاعت ها و آگاهی بخشی های حضرت فاطمه(س) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز شهدا ادامه داد: شهدا بهترین سرمایه خود را برای دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی فدا کردند و نامشان در تاریخ ماندگار شد.

مسعودپور اضافه کرد: امروز زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، رسالت بزرگی بر روی دوش همه ماست که باید با تمام توان و ظرفیت برای تحقق آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی گفت: عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهداست که درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند.

وی یادآور شد: امروز همه ما مدیون رشادت ها و شجاعت های شهدای انقلاب اسلامی هستیم و باید با تمام توان در حفظ و پاسداری از ارزش های شهدا بکوشیم.