به گزارش خبرنگار مهر، دهم اسفند ماه جاری خبر دستگیری فردی جیب بر در داخل اتوبوس بی آر تی مسیر راه آهن- تجریش به کلانتری ۱۰۵ اعلام و با اعزام ماموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که این فرد حدود ۴۰ ساله در حین جیب بری توسط مسافران اتوبوس شناسایی و دستگیر شده است.

براساس این گزارش، پرونده مقدماتی با موضوع « جیب بری» تشکیل و بنابه دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه شش شهرستان تهران در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

پس از بررسی سوابق متهم «افشین.الف» متولد ۱۳۵۶ توسط کارآگاهان این پایگاه، مشخص شد که وی از سال ۱۳۶۴ تاکنون ۳۵ بار به اتهام ارتکاب به جرایم مختلف بویژه دهها فقره سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، حمل موادمخدر، اخلال در نظم عمومی، شرب خمر، جرایم اخلاقی، قدرت نمایی با سلاح سرد، اقدام علیه امنیت ملی و دیگر موارد دستگیر شده که آخرین سابقه بازداشت وی نیز به شهریور ماه سال ۱۳۹۳ باز می شود.

همچنین در این گزارش آمده است: متهم به دهها فقره جیب بری در خطوط بی آر تی در سطح شهر تهران اعتراف و عنوان کرد پس از آزادی از زندان، سرقت های خود را این بار به شیوه جیب بری در داخل اتوبوس های درون شهری (BRT) از سر گرفته است.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به چندین فقره جیب بری در خطوط بی آر تی سطح شهر تهران و وجود سوابق ارتکاب به جرایم مختلف، برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی این متهم و همچنین وجود سایر شاکیان و مالباخته ها، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است.

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام اظهار کرد: تمامی شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر مراجعه کنند.