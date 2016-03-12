حضرت فاطمه(س) سرآمد امت اسلامی است/ بانویی که رضایتش رضایت خداست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سوم جمادی الثانی در تقویم شیعی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اولین زن شهید راه ولایت، صدیقه طاهره نامگذاری شده است؛ بانوی بزرگواری که خداوند به طور مطلق رضایت حضرت زهرا(س) را رضایت خود و غضب فاطمه(س) را غضب خود عنوان کرده است و این نشان می‌دهد این بانوی بزرگوار تا چه اندازه عصمت دارند.

نگاه به زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) نشان می‌دهد ایشان هرآنچه را از ارزش‌ها و باورهایی که به آن اعتقاد داشتند در زندگانی تجلی بخشیدند. شاید این ویژگی‌ موجب شد تا ایشان در مقام علم و عمل سرآمد و الگوی همه امت اسلامی شناخته شوند.

ما اعتقاد داریم سبک زندگی حضرت زهرا(س) پرورده اندیشه و باورهای دینی ایشان است و باید دو جایگاه ویژه حضرت، علمی و عملی را که به حق جایگاه بزرگ و بی‌نظیری است تفکیک کرده و مورد مطالعه قرار دهیم.

جایگاه علمی و عملی حضرت فاطمه(س) بالا‌تر از همه است

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه(س) را باید از دو منظر نظری و جایگاه معنوی و علمی و دیگری جایگاه عملی و سبک زندگیشان مورد مطالعه قرار دهیم.

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم عنوان کرد: اگر می‌گوییم پیامبر گرامی اسلام(ص)، امام علی و حسنین(ع) معصوم هستند همین معصوم بودن را برای حضرت فاطمه(س) نیز قائل هستیم و یکی از دلایل ما آیه تطهیر است که عصمت پنج معصوم در این آیه ثابت شده و جایگاه علمی و عملی حضرت زهرا(س) را بالا‌تر از سطح همه جامعه اسلامی بیان می‌شود.

وی افزود: پیامبر گرامی اسلامی(ص) می‌فرمایند رضای حضرت فاطمه(س) رضای خدا است و غضب حضرت زهرا(س) نیز غضب خدا است. این حدیث به طور مطلق درباره حضرت فاطمه(س) عنوان شده و نشانگر آن است حضرت فاطمه(س) از نظر اعتقادی و عملی آن قدر مصونیت دارند که هرچه به عنوان اعتقاد دینی بگویند اعتقاد دینی واقعی است و هر عملی انجام دهند عمل الهی و خدایی است.

حضرت فاطمه زهرا(س) چنان خداوند را عبادت می‌کردند که پیامبر گرامی اسلام(ص) ایشان را می‌ستودند

استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: ملاحظه در احادیث حضرت فاطمه زهرا(س) این نکته را به ما یادآوری می‌کند که حضرت از نظر علمی و عملی جایگاه رفیعی دارند و آیه تطهیر نیز در مقام علم و اندیشه و عمل حضرت فاطمه(س) را پاک و مطهر بیان می‌کند.

وی اظهار کرد: نگاه به حضرت زهرا(س) در مقام عمل و سبک زندگی نشان می‌دهد که در همه ابعاد زندگانی همچون عبودیت الهی، تربیت فرزند، نقش شوهرداری و مادری برای امت اسلامی نمونه و سرآمد هستند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) چنان خداوند را عبادت می‌کردند که پیامبر گرامی اسلام(ص) ایشان را می‌ستودند و در تربیت فرزند، فرزندانی تربیت کردند که بر تارک تاریخ بشریت از نظر پاکی و طهارت می‌درخشند.

وی افزود: حضرت فاطمه(س) بهترین همسر برای امام علی(ع) بودند به طوری که امیرالمومنین(ع) کوچک‌ترین نارضایتی از ایشان ندارند.

حضرت فاطمه(س) آنچه را از ارزش‌ها باور داشتند در زندگانی تجلی دادند

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تصریح کرد: فاطمه زهرا(س) از حیث علمی و عملی و سبک زندگی به آنچه را از ارزش‌ها باور داشتند در زندگانی تجلی دادند و اگر ما بخواهیم سبک زندگی بزرگی را الگو قرار دهیم که خطایی نکرده باشیم به یقین مصداق بارز آن سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی ابراز کرد: پس از وفات پیامبر گرامی اسلام، حضرت صدیقه طاهره(س) برای اینکه جامعه اسلامی در مسیر الهی و خواسته رسول خدا قرار گیرد تلاش بسیاری کردند و در این مسیر سختی‌ها و رنج‌های بسیاری متحمل شدند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم بیان کرد: پیامبر اسلام(ص) پس از خودشان ولایت امام علی(ع) را برای جامعه ترسیم کرده بودند و این خواسته الهی بود و حضرت فاطمه(س) نیز برای تحقق این عمل خدایی بسیار کوشیدند هرچند جامعه آن را نپذیرفت.

حضرت فاطمه(س) آگاه به زمان بودند

معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا(س) نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا(س) با عنوان مصطفات الگو برای خوبان جامعه معرفی شدند و زندگی ایشان ابعاد گوناگونی را در بردارد.

معصومه ظهیری ابراز کرد: ابعاد گوناگون زندگانی حضرت فاطمه فاطمه(س)، ارتباط با خدا و دیگران، تکلیف مداری، ایثار و فداکاری، رعایت حقوق دیگران و دفاع از حق، نقش دختری، مادری و همسری نمونه و الگو برای همگان هستند.

وی افزود: آگاه به زمان بودن از ویژگی‌های والای حضرت فاطمه(س) است. ایشان در وقایع و حوادث بهترین عکس العمل را از خودشان نشان می‌دادند.

مدیرکل اموز زنان و خانواده استانداری قم عنوان کرد: حضرت فاطمه(س) برای شناساندن مردم با ولایت و آنچه که پیامبر گرامی اسلام برای جامعه به ارمغان آورده بودند بسیار تلاش کردند و در این مسیر سختی‌های بسیاری متحمل شدند.

دادن نشاط به خانواده از ویژگی حضرت فاطمه(س)

وی اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) خود محور نبودند و همواره دفاع از کیان و ارزش‌های اسلامی را در محور برنامه‌هایشان قرار می‌دادند. ارزش مدار بودن از شاخصه مهم زندگانی حضرت فاطمه(س) است.

امام علی(ع) درباره حضرت زهرا(س) می‌فرمایند هیچ‌گاه فاطمه(س) را به خشم نیاوردم و ایشان نیز هرگز مرا به خشم نیاورد

ظهیری با اشاره به نقش شوهرداری عنوان کرد: سازگاری و آرامش بخشی حضرت زهرا(س) به همسر و دادن نشاط به خانواده ویژگی مهم دیگر ایشان است که شایسته است همه زنان به آن توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: امام علی(ع) درباره حضرت زهرا(س) می‌فرمایند هیچ‌گاه فاطمه(س) را به خشم نیاوردم و ایشان نیز هرگز مرا به خشم نیاورد و نگاه به چهره زهرا(س) مرا شادمان می‌کرد وهمه غم‌هایم فراموش می‌شد.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا(س) با اشاره به دفاع از حق و رعایت حق حضرت زهرا(س) افزود: حضرت صدیقه طاهره(س) در اخلاق مداری نیز سرآمد هستند به طوری که با کسانی که حق ایشان را محترم نشمردند اهانت نکردند و با ادله پاسخشان را دادند.