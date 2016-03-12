«ظاهر قدیر» معاون اول پارلمان افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «ظاهر قدیر» و «همایون همایون» برای کسب سمت معاون اول مجلس افغانستان نامزد بودند که در نهایت ظاهر قدیر با کسب ۱۳۸ رای به عنوان معاون اول مجلس افغانستان انتخاب شد.

ظاهر قدیر، نماینده مردم «ننگرهار» در مجلس افغانستان است که در سال گذشته نیز سمت معاون اول مجلس افغانستان را به عهده داشته است.

پس از انتخاب به عنوان معاون اول مجلس افغانستان وی گفت: می خواهم به ستون پنجم اعلام کنم که از همین حالا بداند که نظر نمایندگان افغانستان را نمی تواند تغییر دهد.

ظاهر قدیر چندی پیش نیز گفته بود که ستون پنجم در درون دولت وجود دارد و اجازه برقراری صلح در افغانستان را نمی دهد.

در همین حال همایون همایون با دریافت ۳۶ رای از کرسی معاون اولی مجلس افغانستان باز ماند.

اعضای مجلس افغانستان در دور سوم رای گیری برای انتخاب معاون دوم رئیس مجلس ناکام ماندند. از همین رو در دور چهارم انتخابات قرار است فردا «نعمت الله غفاری» و «محمد نذیر احمدزی» باهم رقابت کنند.

براساس اصول وظایف مجلس افغانستان، اگر نامزدها برای کسب عضویت در هیئت رئیسه مجلس در سه دوره رای گیری نتوانند پست های هیئت رئیسه مجلس افغانستان را از آن خود کنند، دور چهارم رقابت میان نامزدهایی که در سه دوره بیشترین درصد آرا را کسب کرده اند، برگزار می شود.

مجلس افغانستان نزدیک به یک هفته است که درگیر انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس است.