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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

وزیر تعاون مسئول مشکلات بیمه بازنشسته های فرهنگی است

وزیر تعاون مسئول مشکلات بیمه بازنشسته های فرهنگی است

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۷۵۰ هزار بازنشسته فرهنگی داریم، گفت: مسئول بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی وزارت تعاون است.

احمد صافی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی گفت: بیمه بازنشستگان فرهنگی بر عهده صندوق بازنشستگی است و به آموزش و پرورش  مربوط نمی شود.

وی افزود: بیمه پایه بازنشستگان مربوط به  وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور است و  بیمه تکمیلی آن مربوط به صندوق بازنشستگان می شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مهلت بیمه تکمیلی بازنشستگان  مرداد ماه به پایان می رسد لذا بازنشستگان می توانند با ارائه انتقادات و پیشنهادات به صندوق بازنشستگی کمک کنند تا اصلاحاتی در قرداد بیمه تکمیلی سال آینده شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی بیمه بازنشستگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: تعداد ۳۰۰ کانون بازنشستگی با تعداد ۷۵۰هزار بازنشسته فرهنگی در کشور وجود دارد که تمام امور بیمه آنان مربوط به صندوق بازنشستگی می شود.

کد مطلب 3578970

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