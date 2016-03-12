وزیر تعاون مسئول مشکلات بیمه بازنشسته های فرهنگی است

احمد صافی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی گفت: بیمه بازنشستگان فرهنگی بر عهده صندوق بازنشستگی است و به آموزش و پرورش مربوط نمی شود.

وی افزود: بیمه پایه بازنشستگان مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور است و بیمه تکمیلی آن مربوط به صندوق بازنشستگان می شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مهلت بیمه تکمیلی بازنشستگان مرداد ماه به پایان می رسد لذا بازنشستگان می توانند با ارائه انتقادات و پیشنهادات به صندوق بازنشستگی کمک کنند تا اصلاحاتی در قرداد بیمه تکمیلی سال آینده شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی بیمه بازنشستگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: تعداد ۳۰۰ کانون بازنشستگی با تعداد ۷۵۰هزار بازنشسته فرهنگی در کشور وجود دارد که تمام امور بیمه آنان مربوط به صندوق بازنشستگی می شود.