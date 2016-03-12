  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)؛

تندیس «مادر» در میدان ورزش قوچان رونمایی شد

تندیس «مادر» در میدان ورزش قوچان رونمایی شد

قوچان- تندیس«مادر» همزمان با ایام سوگواری فاطمی با حضور مسئولان شهرستان قوچان طی مراسمی با حضور خانواده های شهدا در میدان ورزش قوچان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح شنبه با حضور فرماندار، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا برگزار شد توسط دو خانواده شهید از تندیس مادر قوچان رونمایی شد.

شهردار قوچان در مراسم رونمایی از  این مجسمه اظهار داشت: مجسمه و نماد مادر، تصویر مادر شهیدی است که فرزند بسیجی آن برپای مادر خود بوسه می زند.

عباس کاظمی وی افزود: این نماد شهری در ابعاد سه در پنج متر و با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال توسط شهرداری قوچان همزمان با فرارسیدن سالروزشهادت حضرت زهرا (س) افتتاح شد.

شهردار قوچان یادآورشد: با توجه به معنویت القا شده توسط این تندیس لذا از مادر شهیدان حمید و مهدی دباغ و غلامرضا و محمد رضا اسدی دعوت شد تا در رونمایی این تندیس حضور بهم برسانند.

 

کد مطلب 3578971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها