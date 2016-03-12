تندیس «مادر» در میدان ورزش قوچان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح شنبه با حضور فرماندار، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا برگزار شد توسط دو خانواده شهید از تندیس مادر قوچان رونمایی شد.

شهردار قوچان در مراسم رونمایی از این مجسمه اظهار داشت: مجسمه و نماد مادر، تصویر مادر شهیدی است که فرزند بسیجی آن برپای مادر خود بوسه می زند.

عباس کاظمی وی افزود: این نماد شهری در ابعاد سه در پنج متر و با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال توسط شهرداری قوچان همزمان با فرارسیدن سالروزشهادت حضرت زهرا (س) افتتاح شد.

شهردار قوچان یادآورشد: با توجه به معنویت القا شده توسط این تندیس لذا از مادر شهیدان حمید و مهدی دباغ و غلامرضا و محمد رضا اسدی دعوت شد تا در رونمایی این تندیس حضور بهم برسانند.