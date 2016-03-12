مدیرعامل آتش نشانی مشهد به عنوان مدیر پاسخگو شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره مدیران پاسخگو که به‌صورت کاملاً خبرنگار محور تعریف‌شده است پس از نظرسنجی از خبرنگاران، حسن جعفری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد و همچنین حسین شرافتی راد فرماندار شهرستان مرزی تایباد به عنوان مدیران پاسخگو خراسان رضوی از نظر خبرنگاران شناخته شدند.

برگزاری نشست‌های خبری منظم در طول ماه یا فصل، در دسترس بودن مدیر یا مسئول برای پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها در زمان‌های معمول و ایام بحران، تعامل دوسویه با رسانه، پاسخگویی به انتقادات و نقدهای مطرح‌شده و برخورداری از سواد رسانه ای بخشی از شاخص‌های انتخاب مدیران پاسخگو تعریف‌شده است.

گفتنی است در مراسمی که صبح شنبه با حضور نمایندگان اصحاب رسانه و جراید در محل ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد برگزار شد طی مراسمی تندیس «مدیر پاسخگو» به همراه لوح یاد بود به حسن جعفری مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اهدا و از خدمات ارزنده وی در همراهی با اصحاب رسانه تقدیر بعمل آمد.