رژیم آل خلیفه یک عضو جمعیت الوفاق را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهواره ای اللؤلؤه، مسئولان رژیم آل خلیفه در بحرین «صادق ربیع» یکی از اعضای جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون این کشور را بازداشت کردند.

بازداشت های غیر قانونی معترضان به سیاست های تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه در بحرین از سال ۲۰۱۱ و قیام مردمی این کشور آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. این بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که سازمان عفو بین الملل بارها نسبت به این اقدام اعتراض کرده اند.

«شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق از جمله شخصیت هایی است که در زندان های رژیم آل خلیفه بسر می برد.