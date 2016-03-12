به گزارش خبرنگار مهر، نشست «خاورمیانه و کشمکش ایران و عربستان سعودی» با سخنرانی فهیمه قربانی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشجوی دکتری روابط بین الملل به اهتمام گروه مطالعات خلیج ‌فارس پژوهشکده مزبور در این پژوهشکده برگزار شد. در این نشست، قربانی با اشاره به پیشینه روابط ایران و عربستان سعودی گفت: ایران و عربستان سعودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روابط پرفراز و نشیبی داشته اند. تأسیس شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981، حمایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی از عراق طی جنگ تحمیلی، حادثه حج 1366 و کشته شدن حجاج ایرانی، حمایت عربستان از اهداف راهبردی آمریکا در منطقه خلیج فارس، اختلاف دیدگاه های عمیق دو کشور درخصوص کشورهای عراق، بحرین، لبنان و یمن، به علاوه حمله نظامی عربستان به یمن، فاجعه منا و حادثه تعرض به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد از جمله عواملی هستند که باعث شده روابط دو کشور تا برهه کنونی به شدت متلاطم شود.

این کارشناس روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس، با اشاره به روابط ایران و عربستان در زمان پهلوی دوم تصریح کرد: روابط ایران و عربستان سعودی در زمان پهلوی دوم در قالب سیاست­های آمریکا در منطقه (سیاست دو ستونی نیکسون ـ کیسینجر در منطقه خلیج فارس) تعریف می شد. دو کشور در واقع، به‌ عنوان دو ستون اصلی برنامه‌های ایالات‌ متحده، وظیفه حراست و پر کردن خلأ قدرت در منطقه خلیج‌ فارس پس از خروج بریتانیا از این منطقه را عهده‌دار شدند. به عبارتی، آمریکا با اعطای کمک های اقتصادی و نظامی به این دو کشور، آنها را به‌ عنوان بازیگران کلیدی در تامین امنیت منطقه تقویت می‌ کرد، بدون‌ آنکه خود احتیاجی به حضور مستقیم داشته باشد. بر اساس این سیاست، ایران به‌ عنوان ستون اول و عمده دکترین نیکسون، وظیفه ژاندارمی و پلیسی منطقه را عهده ‌دار شد و به عربستان نیز بیشتر به عنوان تامین‌ کننده مالی برنامه‌های امنیتی توجه می‌ شد.

وی افزود: در دوره پهلوی دوم، موضوع برخورد عربستان سعودی با حاجیان ایرانی باعث قطع روابط دو کشور به مدت حدود چهار سال (از سال 1322 تا 1327ش.) شد. همچنین، یکی دیگر از دلایل تیرگی روابط در آن دوران، موضوع اسراییل بود. اگرچه در زمان ملک سعود عربستان نسبت به اسراییل سکوت پیشه کرده بود، اما پس از روی کار آمدن فیصل بن عبدالعزیز، موضع عربستان تغییر کرد و به یکی از مخالفان اسراییل تبدیل شد. این موضوع نیز باعث بروز اختلاف میان دو کشور شد. مناقشه دیگر میان دو کشور در مورد نام خلیج فارس بود؛ نام جعلی که عربستان به کار می برد باعث اعتراض ایران بود. با این حال، با وجود تنش های سیاسی، روابط تجاری میان دو کشور، به ویژه در زمینه نفت ادامه داشت.

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ادامه عنوان کرد: با بروز انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری اسلام سیاسی، روابط ایران و عربستان تنش ‌زاتر از هر زمان دیگری شد. ایدئولوژی وهابیت که در تعارض شدید با شیعه قرار داشت و نیز فروپاشی سیاست دوستونی آمریکا به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و در نتیجه، روی آوردن این کشور به عربستان سعودی دو دلیل عمده تنش و تیرگی روابط دو کشور در اوایل انقلاب اسلامی ایران بود، تا جایی که عربستان طی جنگ عراق و ایران از رژیم صدام حسین حمایت مالی کرد.

وی همچنین افزود: ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ هشت ساله و در دوره ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آرامشی ﻧﺴﺒﯽ در روابط اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن سعودی ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد که یکی از دلایل اصلی و عمده آن، به شرایط آرام حاکم بر منطقه برمی­ گردد اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن سعودی مبنی بر تقویت همکاری های راهبردی با آمریکا، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان در ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ، ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫﺴـﺘﻪ ای اﯾـﺮان و مهم تر از همه، تحولات منطقه ای مجددا رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ سوی تنش و ﺗﯿﺮﮔﯽ سوق داده است.

وی تأکید کرد: از سال 2003 و تهاجم آمریکا به عراق، شاهد اختلافات دو کشور بر سر عراق هستیم. عربستان معتقد بود که روی کار آمدن دولتی شیعی در عراق به افزایش قدرت منطقه ای ایران کمک کرده و موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر می دهد. بر این اساس، عربستان با دولت هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین در بغداد به قدرت رسیدند، از جمله دولت نوری المالکی، رویکردی مخالفت آمیز اتخاذ کرد.

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات خاورمیانه در ادامه گفت: مسأله برنامه هسته­ای ایران یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد مخالفت سعودی ها قرار گرفت؛ زیرا آنها معتقد بودند که این برنامه موجب افزایش قدرت منطقه ای آن و نیز تغییر موازنه قوا به نفع ایران خواهد شد. بدین جهت، آنها به همراه برخی کشورهای غربی، اقدامات سیاسی و دیپلماتیک گسترده ای علیه این برنامه انجام دادند.

وی افزود: به دنبال بروز تحولات بهار عربی، اختلافات و تضاد دیدگاه های عربستان سعودی و ایران تشدید شد. ایران این تحولات را در قالب بیداری اسلامی تفسیر کرد، در حالی که عربستان سعودی در برخی موارد، آنها را تهدیدی برای ثبات دولت های منطقه ای می دانست. اوج تضاد دیدگاه­های دو کشور در آغاز این تحولات، در برخی کشورهای منطقه، از جمله بحرین، نمایان شد. بحران یمن نیز به تیرگی بیشتر روابط دو کشور انجامید و موجب افزایش تنش ها در منطقه شد.

قربانی به حادثه تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر اشاره کرد؛ حادثه ای که منجر به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور شد.

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ادامه در مورد آینده روابط ایران و عربستان سعودی در دوره پسابرجام به تحلیل پرداخت. وی اظهار داشت که برجام منجر به لغو تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است. ایران هم اکنون هجدهمین اقتصاد دنیا را دارا است و چهارمین ذخایر نفتی اثبات شده و دومین ذخایر گاز دنیا را دارد. همچنین ایران بزرگ ترین تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است و اکثریت جمعیت 80 میلیونی آن تحصیل کرده هستند. عواملی که تهران را برای جذب سرمایه گذاری خارجی جذاب می کند. در پرتو توافق هسته ای، ایران قصد دارد صادرات نفت خام خود را تا 2.3 میلیون بشکه در روز، یعنی دو برابر سطح کنونی، افزایش دهد؛ راهبردی که با عربستان سعودی به عنوان صادرکننده اصلی نفت در منطقه رقابت خواهد کرد. همچنین، برنامه هایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، تقویت صنعت گردشگری و افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد. همه این موارد حاکی از آن است که برجام زمینه ساز رشد اقتصادی بیشتر ایران خواهد بود. هم اکنون قراردادهای جدیدی در حوزه نفت و گاز با شرکت­ توتال فرانسه و شرکت های نفتی ایتالیایی منعقد شده است. چنین چشم انداز اقتصادی قدرتمندی حتی موجب شده برخی دیپلمات ها و کارشناسان امور مالی پیش بینی کنند که طی یک دهه آینده، تولید ناخالص داخلی ایران ممکن است از عربستان سعودی و ترکیه پیشی بگیرد.

وی اظهار کرد: بر این اساس، گسترش توافق نامه های تجاری و بهبود روابط بین المللی ایران می­ تواند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری برای تهران به همراه داشته باشد؛ به ویژه در شرایطی که اولویت راهبردی ایالات متحده به سمت شرق آسیا (Pivot To Asia) متمایل شده و تعهد امنیتی این کشور به خلیج فارس درحال بازتعریف است. در نتیجه، عربستان سعودی پس از برجام احساس آسیب پذیری می­کند. در این زمینه، به سفر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، به واشنگتن یک هفته پس از انعقاد برجام می توان اشاره کرد. در این سفر، وی با اوباما درباره جزییات برجام، راه­ های تعمیق روابط دو کشور و نیز ارائه تضمین­های مجدد آمریکا به عربستان به دلیل افزایش موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گفتگو کرد. همچنین، نمونه ای دیگر از آسیب پذیری این کشور تلاش های ناموفق این کشور برای ایجاد ائتلافی عربی ـ سنی در برابر ایران در دوره پسابرجام است.