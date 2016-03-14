خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: قزوین خطه‌ای است با انواع خوراکی‌های لذیذ و منحصربه‌فرد به همراه کدبانوهای هنرمندی که با طبخ و تهیه این خوردنی‌های خوشمزه، علاوه بر حفظ آداب و سنن ایران‌زمین، هنرمندی خود را نیز به نمایش می‌گذارند.

تنوع شیرینی و خوراکی‌های سنتی در استان قزوین، نشات گرفته از آداب و فرهنگ غذایی مردم این سرزمین است.

انسان‌هایی خوش‌ذوق و هنرمند که با انواع خوردنی‌های بی‌همتای خود در سراسر ایران و جهان، شهرتی به هم زده‌اند.

استان قزوین نیز مانند سایر مناطق کشور دارای انواع غذاهای سنتی و محلی است که برخی از آن‌ها در مناسبت‌های ویژه و تعدادی نیز به شکل عادی در طول سال تهیه می‌شود.

از انواع غذاهای سنتی قزوین می‌توان از قیمه نثار، یتیمچه، دیماج و ... نام برد.

برخی از غذاها مانند «قیمه نثار» كه در میهمانی‌های رسمی و عروسی‌ها تهیه می‌شود و گاهی هم شیرین‌پلو جای آن را می‌گیرد.

»قیمه» در مجالس عزا، «دم‌کباب» یا «قیمه آب‌دار» در هنگامی‌که زوار از زیارت بازمی‌گردند، «دیماج» برای روز پنجاه به در، «خاگینه» برای عروس و داماد در صبح روز پاتختی، «رشته‌پلو با ماهی» برای شب عید نوروز، «سبزی‌پلو و ماهی‌دودی» برای شب چهارشنبه‌سوری و روز سیزده به در، «کله‌پاچه» برای افطار روز بیست و هفتم ماه رمضان (روز قتل ابن ملجم) و «آش شعله قلمكار» كه معمولاً در روز بیست و هشتم صفر به‌صورت نذری امام حسن مجتبی(ع) پخته می‌شود.

ازجمله‌ این شیرینی‌های خوشمزه و وسوسه‌انگیز می‌توان به باقلوای لوزی، باقلوای پیچ یا گل رز، شیرینی پادرازی، نان نخودی قزوین «شیرینی نخودی»، نان چرخی، نان برنجی، نان بادامی قزوین، شیرینی اتابکی «شیرینی ولیعهدی»، نان قندی، نان نازک پسته‌ای و قاق اشاره کرد.

باقلوا

باقلوا از شیرینی‌های خوشمزه قزوین است که در انواع مختلف تهیه و طبخ می‌شود و درواقع گل سرسبد تمامی شیرینی‌های سنتی این استان را از آن خودکرده است که در انواع باقلوای سه رنگ یا لوزی و باقلوای گل یا پیچ تهیه و طبخ می‌شود.

شاید باقلوا یکی از گران‌ترین خوراکی‌هایی باشد که توسط مردم استان قزوین تهیه می‌شود چراکه در تدارک آن از پسته، بادام، خاک قند، پودر هل، آرد، شربت قوام آمده، زعفران، گلاب، زرده‌ تخم‌مرغ و شیر استفاده می‌شود.

معمولاً این شیرینی خوشمزه و محبوب را برای پذیرایی از میهمانان، در ایام دیدوبازدید نوروز و مراسم ازدواج جوانان تهیه می‌کنند.

پادرازی

برای تهیه‌ این شیرینی از پودر قند، روغن صاف قنادی، تخم‌مرغ، آرد گندم، آرد برنج، آرد نخودچی، شیر، پودر زنجبیل، وانیل، زعفران و کنجد استفاده می‌شود. شیرینی خوش‌طعم و لذیذی که همراه با چای و نوشیدنی‌های داغ، میل می‌شود.

نان نخودی قزوین

نان نخودی از شیرینی‌های سنتی استان قزوین به شمار می‌آید. شیرینی کوچک، نرم و لطیف، خوشمزه و بسیار دوست‌داشتنی که با روشی آسان و بدون پیچیدگی‌های دنیای شیرینی‌پزی تهیه می‌شود.

مردم استان قزوین برای طبخ این خوراکی محبوب و پرطرفدار از آرد نخود، روغن جامد، پودر قند، آرد سفید، پودر هل، زرده‌ تخم‌مرغ و خلال پسته استفاده می‌کنند، البته نان نخودچی یکی از شیرینی‌هایی است که در دیگر استان‌های کشور تهیه و طبخ می‌شود اما نان نخودی یا شیرینی نخودی قزوین، از اصالتی کاملاً قزوینی برخوردار بوده و از شیرینی‌های سنتی این استان محسوب می‌شود.

نان چرخی

شاید اسم نان چرخی کمی جالب به نظر برسد. مردم استان قزوین به این دلیل این شیرینی لذیذ را نان چرخی می‌نامند که پس از ترکیب تمامی مواد اولیه، آن‌ها را با چرخ‌گوشت، چرخ می‌کنند و در تهیه‌ این خوردنی سنتی از آرد برنج، آرد سفید، روغن جامد، پودر قند، تخم‌مرغ، ماست، بکینگ‌ پودر، پودر هل و پودر پسته استفاده می‌شود که از ویژگی‌های این شیرینی، ماندگاری زیاد آن پس از طبخ است.

نان برنجی قزوین

شاید این شیرینی شما را به یاد شیرینی برنجی استان کرمانشاه بیندازد اما استان قزوین نیز از شیرینی برنجی مخصوص و سنتی خود برخوردار است که بسیار خوش‌طعم بوده و از محبوبیت قابل‌توجهی نیز برخوردار است.

مردم این استان برای تهیه نان برنجی از آرد برنج، پودر قند، روغن جامد، تخم‌مرغ، پودر هل و گلاب استفاده می‌کنند و در صورت استفاده از آن به تفاوت طعمی که با نان برنجی استان کرمانشاه دارد، پی خواهید برد.

نان بادامی قزوین

تنوع شیرینی‌های سنتی در استان قزوین بسیار زیاد و قابل‌توجه است. شیرینی‌هایی تهیه‌شده از مغز انواع آجیل، میوه، خشکبار که علاوه بر عطروطعم فوق‌العاده، بیانگر تاریخ و هنر مردم این سرزمین نیز خواهد بود.

شیرینی بادامی استان قزوین، بسیار خوش‌طعم بوده و از عطر مطبوعی نیز برخوردار است که برای تهیه‌ نان بادامی از پودر قند، آرد، پودر بادام، پودر پسته، پودر هل و روغن جامد استفاده می‌شود.

شیرینی اتابکی «شیرینی ولیعهدی»

شیرینی اتابکی یا ولیعهدی، از دیگر خوراکی‌هایی است که به‌عنوان شیرینی سنتی استان قزوین شناخته‌شده است.

اغلب این شیرینی در دو رنگ کرم و قهوه‌ای تهیه می‌شود و مردم استان قزوین برای طبخ این خوراکی لذیذ از ترکیب آرد نول و آرد برنج، پودر قند، روغن جامد، پودر هل و تخم‌مرغ استفاده می‌کنند.

این شیرینی نیز مانند اغلب شیرینی‌های تهیه‌شده در استان قزوین، از شیرینی کمی برخوردار است که یکی از مزیت‌های این نوع خوراکی‌ها در مقایسه با دیگر شیرینی‌های تهیه‌شده محسوب می‌شود.

نان قندی

نان قندی را همه مردم ایران می‌شناسند، بسیار خوشمزه و دوست‌داشتنی که اغلب در کنار چای داغ میل می‌شود.

نان قندی استان قزوین، از دیگر شیرینی‌های سنتی این استان به شمار می‌آیدکه همراه با دیگر شیرینی‌های محلی، در اواخر اسفندماه، توسط خانم‌های کدبانوی قزوینی تهیه می‌شود. این شیرینی با استفاده از آرد صرفه، پودر شکر، روغن جامد، پودر هل، بکینگ پودر و خشخاش طبخ می‌شود.

این نان از عطری فوق‌العاده برخوردار است البته مردم استان قزوین به نوع خشک‌شده‌ این نان خوشمزه، قاق (خشک) می‌گویند.

نان چایی

نان چایی بعد از باقلوا، از پرطرفدارترین شیرینی‌هایی است که در استان قزوین تهیه و مورداستفاده قرار می‌گیرد.

خمیر این شیرینی بسیار نرم و لطیف بوده و در دو نوع کره‌ای و معمولی تهیه می‌شود که نوع کره‌ای آنرا باید پس از تهیه، مصرف کرد تا بیات یا خشک نشود.

مردم استان قزوین برای تهیه‌ی این خوراکی محبوب از آرد، کره، تخم‌مرغ، خاک قند، کنجد، زعفران، روغن، پودر هل، ماست و جوش‌شیرین استفاده می‌کنند که توصیه می‌کنیم اگر به استان قزوین سفر کردید حتماً این شیرینی خوشمزه را تهیه و میل کنید.

«نازک پسته‌ای»

نان نازک از دیگر شیرینی‌هایی است که توسط کدبانوهای استان قزوین تهیه و با طعم بی‌نظیرش خاطراتی شیرین را در ذهن افراد خانواده باقی می‌گذارد.

بانوان قزوینی برای تهیه این خوراکی فوق‌العاده از آرد سفید، پودر قند، تخم‌مرغ، روغن جامد، وانیل، ماست، کره‌ ذوب‌شده، نمک، بکینگ ‌پودر، پودر خمیرترش، پودر گردو، پودر پسته، زعفران و کنجد استفاده می‌کنند.

البته نان نازک گردویی و کنجدی نیز از انواع دیگر نان نازک است که در استان قزوین طبخ می‌شود و برای تهیه‌ آن‌ از گردو و کنجد استفاده می‌شود.

نان اَگِردَک

این نان خوش‌طعم و پرطرفدار از نان‌های محلی و سنتی استان قزوین به شمار می‌آید که به دلیل طعم فوق‌العاده‌اش در بین سایر استان‌ها و شهرهای کشور نیز از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای طبخ نان اگردک از تخم‌مرغ، شیر، شکر، روغن مایع، آرد، دارچین، خمیرترش، نمک، زردچوبه و زعفران استفاده می‌شود.

کیک شربتی

کیکی زعفرانی و بسیار خوشمزه که از خوش‌طعم‌ترین شیرینی‌های استان قزوین است و درنهایت سلیقه و زبردستی قنادان قزوینی، پس از پخت کیک اسفنجی فوق‌العاده نرم، شربت شکر و زعفران بسیار خوش‌طعمی را روی کیک می‌ریزند که ماحصل آن کیک شربتی، از بهترین شیرینی‌های قزوین است.

تنوع شیرینی و غذاهای استان قزوین در کنار دیدنی های این خطه از میهن اسلامی می تواند اوقات خوش میهمانان نوروزی را تکمیل کند و سوغات لذیذ و دلچسبی را برای مسافران نیز به ارمغان بیاورد.