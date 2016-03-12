سال آینده از واردات بنزین خودکفا می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت راه اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس گفت: این پالایشگاه از ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه پالایش میعنانات گازی در روز برخوردار است و یکی از بزرگترین پالایشگاههای میعانات گازی در جهان به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود برای تکمیل مرحله اول ساخت این پالایشگاه میعانات گازی حدود ۵۰۰ میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری انجام شود.

زنگنه با اعلام اینکه براساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود واحد تقطیر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس تا نیمه اول سال آینده در مدار بهره برداری قرار بگیرد، اظهار داشت: علاوه بر این، پس از راه اندازی واحد تقطیر تا پایان نیمه اول سال آینده، امکان تولید روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر بزنین با استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا در این پالایشگاه فراهم می شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه با راه اندازی فاز اول پالایشگاه خلیج فارس، سال آینده ایران به طور کامل از واردات بنزین خودکفاخواهد شد، بیان کرد: هم اکنون واحد یوتیلیتی فاز اول این پالایشگاه راه اندازی شده است. هم اکنون امکان تامین آب و برق و بخار فاز اول این پالایشگاه فراهم شده است و پس از راه اندازی واحد تقطیر امکان بهره بردری در فاز اول آن تا سال آینده فراهم خواهد شد.

وی در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت این پالایشگاه میعانات گازی هم توضیح داد: تاکنون برداشت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی تصویب شده که قرار است این اعتبارات توسط بانک ملت به عنوان بانک عامل به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اختصاص یابد.

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قول داده که از سال آینده تولید بنزین در این پالایشگاه آغاز شود، گفت: هم اکنون با توجه به لغو تحریمها و محدودیتهای بین المللی در روند ساخت این پالایشگاه تسریع حاصل شده و حتی برخی از کالاها و تجهیزات سفارش شده اما در خارج از کشور در حال ورود به سایت پالایشگاه است.

وزیر نفت با اشاره به آزادسازی تجهیزات توقیف شده پالایشگاه خلیج فارس توسط شرکت زیمنس آلمان خاطرنشان کرد: برخی از کالاهای توقیف شده وارد پالایشگاه شده و مابقی آن در حال ارسال به سایت پالایشگاه است.