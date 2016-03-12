به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی نوبت اول و انتخابات کانون های صدابرداران و پژوهشگران که قرار بود دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار شود به درخواست اعضای این کانون ها به تعویق افتاد.

به دلیل ترافیک کاری روزهای پایانی سال، همزمانی سه شنبه پایانی سال با یکی از مجامع و به درخواست متعدد اعضای کانون ها، مجمع عمومی نوبت اول و انتخابات کانون صدابرداران ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ و کانون پژوهشگران ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود.

مجمع عمومی نوبت اول وانتخابات دیگر کانون ها طبق جدول از قبل اعلام شده برگزار خواهد شد و تغییری در برگزاری دیگر مجامع بوجود نیامده است.