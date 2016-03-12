  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۰

در خانه موسیقی

مجمع عمومی کانون‌های صدابرداران و پژوهشگران به تعویق افتاد

مجمع عمومی کانون‌های صدابرداران و پژوهشگران به تعویق افتاد

مجمع عمومی و انتخابات کانون های صدابرداران و پژوهشگران که قرار بود این هفته برگزار شود به درخواست اعضای این کانون ها به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی نوبت اول و انتخابات کانون های صدابرداران و پژوهشگران که قرار بود دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار شود به درخواست اعضای این کانون ها به تعویق افتاد.

به دلیل ترافیک کاری روزهای پایانی سال، همزمانی سه شنبه پایانی سال با یکی از مجامع و به درخواست متعدد اعضای کانون ها، مجمع عمومی نوبت اول و انتخابات کانون صدابرداران ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ و کانون پژوهشگران ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود. 

مجمع عمومی نوبت اول وانتخابات دیگر کانون ها طبق جدول از قبل اعلام شده برگزار خواهد شد و تغییری در برگزاری دیگر مجامع بوجود نیامده است. 

کد مطلب 3579032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها