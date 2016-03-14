آشنایی با سوغات چهارمحال و بختیاری/ از پولکی تا گز بلداجی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یکی از مهم‌ترین سوغات چهارمحال و بختیاری گز است که از ترکیب چند ماده مهم که مهم‌ترین آن انگبین، سفیده تخم‌مرغ، مغز پسته و بادام است ساخته می‌شود.

این شیرینی معروف و سنتی ایران به علت طعم لذیذ آن و همچنین خواص آن علاقه‌مندان بسیاری دارد.

این شیرینی مهم‌ترین شیرینی در ایام نوروز برای پذیرایی در دیدوبازدیدها در استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان به شمار می‌رود و سفره هفت سینی در خانه‌ای از این دو استان وجود ندارد که شیرینی گز در آن وجود نداشته باشد.

در سال‌های بسیاری دور گز در ابتدا در استان اصفهان تولید می‌شده است که کارگران بسیاری از این استان به‌ویژه شهر بلداجی به علت نبود کار در این استان به اصفهان سفر می‌کرده‌اند و در کارگاه‌های گز سازی مشغول به کار می‌شدند.

این کارگران بعد مدتی مهارت گز سازی را فرامی‌گیرند و خود استاد گز سازی می‌شوند و به شهر خود بازمی‌گردند و تصمیم می‌گیرند در شهر خود تولید گز را انجام دهند.

از طرفی انگبین ماده اولیه گیاهی گز به‌وفور در کوهستان‌های این استان وجود داشت و همچنین این استان تولیدکننده اول کشور در تولید بادام است و گز سازان با استفاده از گیاه انگبین و بادام باکیفیت توانستند گز باکیفیتی تولید کنند که شهرت گزشان از شهرت گز اصفهان پیشی بگیرد.

ایام نوروز فرصت مناسبی است تا مسافران به شهر بلداجی سفر کنند و گز تازه تولیدی گز سازان این شهر را خریداری کرده‌اند. استقبال از گز بلداجی موجب شد که کارگاه‌های گز سازی روزبه‌روز در این شهر توسعه یابند و هم‌اکنون ۸۰ کارگاه گز سازی مشغول تولید گز در این شهر هستند.

فروشگاه‌های فروش گز کارگاه‌های گز سازی تمام‌وقت فعالیت می‌کنند و از مسافران نوروزی با گز پذیرایی می‌کنند و در هر فروشگاهی صاحب فروشگاه بهترین گز خود را در ظرفی زیبا قرار داده و در بدو ورود مسافر به فروشگاه از او پذیرایی می‌کند.

تولید نقل، پولکی، نبات، گز سوهان و... و نیز از دیگر سوغات چهارمحال و بختیاری است در نقاط مختلف استان ازجمله شهر فرخ شهر تولید می‌شود.

پولکی نوعی شیرینی است که با شکر تولید می‌شود و در طعم‌های مختلف نارگیلی، لیمویی، پسته‌ای، کنجدی و... تولید می‌شود.

شهر فرخ شهر یکی از مهم‌ترین مراکز تولید پولک و نبات در سطح استان چهارمحال و بختیاری است که کارگاه‌های کوچکی بسیاری در این شهر وجود دارد.

پولکی تولیدی کارگاه‌های این شهر ازجمله شهدانه از مهم‌ترین سوغات‌های چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود که سالانه مسافران بسیاری را راهی این شهر برای خرید پولکی و نبات می‌کند.

چهارمحال و بختیاری سوغات‌های دیگری نیز دارد که در بخش محصولات طبیعی و دامی طبقه‌بندی می‌شوند.

انواع مختلف محصولات دامی مانند قره و غوروت(غارا)، شکر پنیر، کشک و... مهم‌ترین سوغات‌های چهارمحال و بختیاری در بخش دامی هستند از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

گیاهان دارویی، عرقی جات و زعفران محصولات جدید هستند که به‌عنوان سوغات از این استان به نقاط مختلف کشور و جهان به‌عنوان سوغات برده می‌شود.

رئیس اتحادیه گز سازان بلداجی در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت: مسافران بسیاری در ایام نوروز به شهر بلداجی سفرکرده‌اند و از سوغات‌های این شهر خریداری کرده‌اند.

فریدون رفیعی بیان کرد: گز سازان در ایام نوروز نیز فعال بوده‌اند تا گز تازه را برای سوغات مسافران تولید کنند.

وی بیان کرد: استفاده از انگبین گیاهی و استفاده از بادام باکیفیت تولیدی استان از مهم‌ترین ویژگی گز تولید بلداجی است.

رئیس اتحادیه گز سازان بلداجی تأکید کرد: کارگاه‌های گز سازی بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال در این شهر ایجاد کرده‌اند.

عضو شورای اسلامی فرخ شهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر فرخ شهر یکی از مهم‌ترین شهرهای استان در حوزه تولید سوغات به شمار می‌رود.

حسین کاوه تأکید کرد: کارگاه‌های کوچک و بزرگی در این شهر وجود دارد که پولک و نبات تولید می‌کنند و در مسیر جذب مسافر و ایجاد اشتغال گام‌های بلندی برداشته‌اند.