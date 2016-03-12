بستر رودخانه میناب پاکسازی شد

محمد داشی جان شهردار میناب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حرکت یک حرکت نوین نیست بلکه کار بزرگ و با ارزشی است که می تواند علاوه بر زیبا سازی چرخه طبیعت ایجاد فرهنگ طبیعت دوستی کند.

شهردار میناب تصریح کرد: خوشحالیم که فعالیت نگاهبانان جلگه میناب سبب حرکت رو به رشد و تشویق مسئولان در امور شده است تا بتوانند با کمک گروهی از جوانان متفکر در مسیر توسعه شهر گام بردارند.

داشی جان گفت: طبیعت، نعمتی ارزشمند و دارای احترام است که خداوند آن را به امانت در اختیار انسانها قرار داده است.

رحیم معلمی عضو سازمان مردم نهاد نگاهبانان جلگه میناب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبیعت و محیط زیست یک موهبت الهی است که ما باید در حفظ و زیبا سازی آن کوشا باشیم. محیط زیست مامن مناسبی برای موجودات زنده است که آلودگی های زیست محیطی می تواند زیانهای فراوانی را به آنها وارد کند.

معلمی محیط زیست را یکی ازسرمایه های طبیعی وفرهنگی عنوان کرد و گفت: امروزه اهمیت حفظ محیط زیست بر فرهنگ مردم تاثیرگذار بوده که در دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس سازمان مردم نهاد نگاهبانان جلگه میناب عنوان کرد: هدف از پاکسازی بستر رود خانه میناب، جذب مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست بوده و اینکه بدانیم محیط زیست ما محروم واقع شده است و برای ایجاد طراوت و شادی در طبیعت مشارکت مردمی لازمه کار است.