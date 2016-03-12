به گزارش خبرنگار مهر، همايش مشترك منتخبين اصلاح طلب مجلس دهم و كانديداهاي دور دوم ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان سراسر كشور صبح امروز(شنبه) در تالار همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد. در این نشست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و برخي مقامات دولتی و چهره‌های شاخص اصلاحات سخنراني کردند.

نکته تعجب برانگيز اين جلسه، فضاي امنيتي شديد در هنگام ورود به سالن همايش بود. ساعت ۸ صبح درحالی خبرنگاران و میهمانان وارد محل برگزاری همایش شدند که فرآیند «چك و خنثی» و تدابیر امنیتی، که بطور مرسوم در همایش‌هایی با حضور مقامات سه قوه و فرماندهان عالی رتبه نظامی صورت می‌گیرد، این بار کاملا غيرعادي و بی سابقه انجام گرفت که تعجب خبرنگاران، برخی نمایندگان فعلی مجلس و منتخبان جدید مجلس دهم را بهمراه داشت.

چک شدن وسايل خبرنگاران به حدي بود كه به «برگه خبر» خبرنگاران به همراه ريكوردر و تلفن همراه آنها «برچسب چك» الصاق و كيف خبرنگاران و همچنين ميهمانان برنامه پس از چك و الصاق برچسب تحويل گرفته مي شد.

اگرچه طبق اعلام قبلی، آغاز مراسم ساعت ۸ صبح اطلاع رسانی شده بود اما این همایش با تاخیر بیش از یک ساعته آغاز شد.

در ابتدای این مراسم پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی، الهه کولایی عضو سابق حزب منحله مشارکت به عنوان مجری برنامه پشت تریبون رفت و به میهمانان نشست خوشامد گفت.

باز هم اصلاح طلبان درگذشت حضرت زهرا(س) را تسلیت گفتند

کولایی در سخنان ابتدایی خود اشاره ای به ایام شهادت حضرت زهرا(س) کرد اما آنچه قابل توجه آمد، استفاده از واژه «درگذشت» بجای «شهادت» برای حضرت صدیقه کبری(س) بود. وی گفت:«... پس از گذشت از روز جهانی زن و در آستانه درگذشت! مظلومانه بانوی دو عالم صدیقه کبری(س) این نشست را برگزار می‌کنیم ...»

در ادامه این نشست، هاشمی رفسنجانی به سخنرانی پرداخت و در پایان سخنان خود با اشاره به تعداد خانم هایی که در این دوره از مجلس شورای اسلامی وارد خانه ملت شده‌اند گفت: «امروز نصف جامعه ما را خانم ها تشکیل می دهند و طولی نمی کشد که تعداد دانشمندان زن ما از دانشمندان مرد ما بیشتر می شود زیرا خانم‌ها فراغت بیشتری برای تحقیق و تحصیل داشته و استعداد هم دارند؛ اینکه عده‌ای می‌گویند مغز خانم‌ها کوچکتر است درست نیست؛ اگر هم کوچکتر است فشرده‌تر عمل می‌کند.»

این جمله هاشمی رفسنجانی باعث خنده یکپارچه و هماهنگ آقایان حاضر در سالن همایش شد و اخم‌ها و سکوت خانم‌ها را بهمراه داشت!