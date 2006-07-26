شرايط شركت در سي و هشتيمن دوره امتحان جامع پيش كارورزي اعلام شد / آزمون 19 شهريور ماه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر بر اساس اعلام اين دبيرخانه دانشجوياني كه كليه واحدهاي باليني مرحله كارآموزي آنها به پايان رسيده و يا دانشجوياني كه در زمان معرفي به آزمون پيش كارورزي در حال گذراندن آخرين درس باليني دوره كارآموزي هستند در صورتي كه تا پايان شهريورماه سال جاري مرحله كارآموزي آنها به اتمام برسد مي توانند با رعايت ساير مقررات در اين آزمون شركت كنند.

شركت در آزمون پيش كارورزي (پره انترني) منوط به موفقيت در آزمون كليه بخش ها و درس هاي طي شده در مرحله كارآموزي باليني است.

نمره قبولي در هر يك از دروس نظري كارآموزي باليني و بخش هاي مربوط به مرحله سوم آموزش پزشكي 12 از 20 است. شرط شروع دوره موفقيت در آزمون پيش كارورزي و كسب معدل 14 در پايان مرحله سوم (كارآموزي باليني) است.

در صورت عدم كسب حد نصاب قبولي در آزمون جامع پيش كارورزي با رعايت مفاد بندهاي ذكر شده، حضور دانشجو در بخش هاي باليني تا زمان آزمون بعدي اجباري نيست.

اگر غيبت دانشجوي شركت كننده در آزمون پيش كارورزي (پره انترني) غير موجه باشد، مردود محسوب خواهد شد.

دانشجوياني كه عليرغم موفقيت در آزمون و كليه دروس نظري و بخش هاي مربوطه موفق به كسب معدل 14 در پايان مرحله كارآموزي باليني نشوند، موظف به تكرار دروس و يا بخش هايي هستند كه نمره آنها كمتر از 14 است.

نتيجه آزمون پيش كارورزي ( پره انترني ) حتي در صورتيكه در درس نظري يا بخشي كه در زمان معرفي به آزمون پيش كارورزي در حال گذراندن آن بوده اند، قبول نشوند، مشروط به اتمام دوره كار آموزي جهت شروع دوره كارورزي معتبر است.

بر اساس مصوبه سال 79 جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، با توجه به وضعيت جسماني دانشجويان جانباز بنا به تشخيص كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه حداكثر تا 25 درصد مدت زمان معمول به وقت آزمون اين دانشجويان افزوده مي شود.

مسئولين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف هستند از ثبت نام افراد غير واجد شرايط به طور جدي خودداري كنند. اين آزمون به صورت جامع از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت برگزار مي شود.