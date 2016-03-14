«سیریک» نگین ناشناخته جنوب

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، رضا زرگر: سیریک سرزمینی است که بیابان و دریا در کنار هم دارد، هر چند که سبزی و جنگلهای انبوه معمولا گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند و انسان به دنبال طبیعت و محیط های سرسبز است اما شهرستان سیریک نه تنها از طبیعت سبز جنگلهای حرا و مزارع کشاورزی و باغهای نخیلات برخوردار است بلکه از طبیعت زیبای بیابانی که خفته در کنار دریای عمان است جذابیت خاص خود را دارد و این طبیعت زیبا و شگفت انگیز نگاه هر بیننده ای را به سوی خود جذب می کند.

هر چند این طبیعت شگفت انگیز به طور کامل و واضع به گردشگران معرفی نگردیده و به مانند گنجینه ای است که در دل بیابان و در زیر هزاران خرمن از خاک پنهان گشته است ،اما چند سالی هست که این نقطه از کشور زیبای ما به هم وطنان و دنیا در حال معرفی است، همین امر باعث شده که هر سال نسبت به سالهای گذشته موج مسافران به این سمت سرازیر شود. به طوری که در سال گذشته سیریک میزبان بیش از ۱۵ هزار مسافر نوروزی بوده است.

تالاب بین المللی خورآذینی در انتظار گردشگران

تالاب بین المللی خور آذینی شامل جنگل های حرا که ویژگیهای خاص خودش را دارد و یکی از چهار تالاب بین المللی هرمزگان به حساب می آید و رویش درختان چندل در کنار درختان حرا، تالاب بین المللی خورآذینی را به یکی از زیباترین تالابهای دنیا تبدیل کرده است. این تالاب با ۵۰۰ هکتار وسعت در ۱۵ کیلومتری بندرسیریک واقع شده است. در هنگام مد، تاج درختان در جنگلهای حرا بالاتر از سطح آب شور دریا دیده می شود و دیده شدن بقیه اندامهای درختان زیر آب شور دریا از شگفتیهای طبیعت است.که چشم هر بیننده ای را به سوی خود جذب می کند.

یکی از زیبایی های دیگر این تالاب، پناهگاهی امن برای انواع پرندگان مناطق گرمسیری و مهاجر است، همچنین به علت انباشته شدن رسوبات حاصل از بین رفتن درختان حرا و استفاده موثر آبزیان از این ذرات، این تالاب به زیستگاه دائمی خرچنگ، ماهی گِل خورک و پرندگانی مانند "اِگرتها" تبدیل شده است.

بازار میشی بازاری است که توانسته بیشترین سهم جذب گردشگراین شهرستان را به خود بگیرد که در طول سال این مسافران را به سمت خود را می کشد که معمولا بیشترین آنها از استانهای جنوبی کشور هستند که اوج این سفرها در تعطیلات نوروزی به بیشترین حد خود می رسد،از ویژگیهای این بازار وجود اجناس و کالاهای خارجی است و برخورداری از قیمت مناسب که باعث رضایت این مسافران گردیده است.

در روزگاری که کشورهای پیشرفته دنیا با ساخت جاذبه‌های طبیعی و گردشگری به شکل مصنوعی، به دنبال درآمدهای میلیارد دلاری از صنعت گردشگری هستند در این سوی مرزها و شاید به فاصله ای اندک از همسایه های جنوبی خلیج فارس، شهر سیریک مملو از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری طبیعی و خدادادی است. نبود متولی در حوزه گردشگری موجب شده تا یکی از سرمایه ها و گنج های طبیعی این شهر در پس غبار فراموشی و بی تدبیری قرار بگیرد.

سیریک متولی و مدیر برنامه‌ریری برای جذب گردشگر ندارد

مناطق بکر، جذاب و دینی مختلف هستند که دست‌به‌دست هم می‌دهند و یک منطقه گردشگری برای توریسم ایجاد می‌کنند و از طرفی طبیعت و تاریخ در گسترش صنعت گردشگری نقش مهمی دارند و از همه مهم‌تر مسئولان و دولت‌ها با ارائه زیرساخت‌ها و خدمات مانند راه و حمل‌ونقل، آب و برق و با بهره گیری از سرمایه گذاران و ایجاد اماکن گردشگری می‌توانند یک منطقه را به عنوان مقصد گردشگران معرفی کنند.

شهرستان سیریک در ۱۷۰ کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان هرمزگان بندر عباس قرار دارد که بعنوان بهشت گمشده معروف بوده اما چند سالی هست که نظر خیلی از گردشگران به خود را جلب کرده و همه ساله در ایام نوروز مهمانان زیادی به این منطقه برای دیدن مکانهای توریستی و گردشگری می آیند که سر آمد اینها خور آذینی، بازار میشی و سیریک ،ساحل بندر سیریک، ساحل بندر گروگ و بندر کوهستک در این خصوص نیزمی توان نام برد.