خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - رضا زرگر: جنگل حرا گونه‌ای از گیاهان مانگرو است که در مناطق استوایی می‌روید. حرا از خانواده تیره شاه پسند است که دانه آن روی درخت مادر می روید و نهال تولید می‌کند سپس از درخت جدا شده و داخل مرداب می‌افتد. حرا نام درختی با اندازه سه در ۶ متر و برگ‌های سبز و روشن است.

در میان برخی از مردم روایتی هست که این گیاه را یک گیاه اسطوره‌‌ای زاییده شده از چشم آدم می دانند که در سواحل و مرداب های ساحلی مصر، عربستان و جنوب ایران دیده شده است. برای دیدن این گیاهان استثنایی جزیره قشم بهترین مکان است اما از جزیره هرمز نیز می‌توان بخش دیگر و ادامه این جنگل روی آب را دید. مرغ ماهیخوار، لک لک، مرغ دریایی و پلیکان و انواع مختلف آب زیان در این جنگل روییده در آب های شور زندگی می کنند و به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری طبیعی ایران به شمار می آیند.

جنگل های حرا جزئی از مجموعه ژئوپارک قشم است که به عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه چندی پیش در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد. هنوز هم این جنگل به خاطر خاصیت خودرو بودن، درحال رشد است.

وقتی به جنگل حرا رفتید یادتان نرود که سری هم به جاذبه‌های دیگر قشم بزنید. مثل دره ستارگان. می گویند در این مکان روزی ستاره‌ای از آسمان به زمین افتاد به همین دلیل است که زمین به این شکل درآمده است. برخی دیگر می گویند آب دریا تا اینجا ادامه داشته و بر اثر فعل و انفعالات زمین است که چنین پدیده ای بوجود آمده است.

با این حال هیچ وقت شب هنگام گردشگر و یا مردم محلی را نمی بینید که در میان دره های عمیق ستارگان درحال گشت و گذار باشد. می‌گویند اینجا شبها صداهای عجیب و غریب شنیده می‌شود.

بخش دیگری از ژئوپارک قشم، غار نمکدان به عنوان طولانی ترین غار نمکی جهان است که درون گنبد نمکی نمکدان شکل گرفته است طولانی‌ترین غار نمکی جهان با تالارهای رویایی، قندیل‌های چند متری، شکوفه های میلیمتری و دیواره های رنگارنگ که چشم هر بیننده ای را مسحور و مبهوت خود کرده و چیره دستی نقاش بی همتای آن را به نمایش می گذارد، در این گنبد قرار دارد.

همچنین وجود چشمه‌های نمک و سفید پوش کردن دره‌ها و زمین های اطراف این گنبد، چشم اندازی رویایی به منطقه داده است.

هنگام بازدید از بخشهای گوناگون گنبد نمکی احتیاط فراوان لازم است، بر روی سطح گنبدهای نمکی چاله‌های انحلالی فراوانی وجود دارند که خطر سقوط به درون آنها بسیار جدی است.



برخی از این چاله ها به صورت مخفی بوده و ممکن است توسط یک لایه نازک پوشیده شده و در نگاه اول مشخص نباشند.