برخی کشورهای منطقه از تروریسم به عنوان ابزار استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه کشورمان و «داویت جالانمانیا» معاون وزیر خارجه گرجستان اخرین تحولات روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وی با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور و تبادل هیات در زمینه های مختلف بر توسعه بیشتر مناسبات تاکید کرد و گفت: ایران و گرجستان قادرند روابط معنا داری را پایه ریزی کنند و با اجرای پروژه های عملی، اراده سیاسی خود را به معرض نمایش گذارند.

قائم مقام وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به کریدور جنوب - شمال آن را یک پروژه جدی نامید و گفت: این کریدور تنها یک همکاری حمل و نقلی نیست و همکاری بین کشورها در زمینه های مختلف بویژه انرژی را نیز در بر می گیرد.

سرمدی ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری های فرهنگی بین دو کشور، به وجود زمینه های مشترک در خصوص ادبیات و هنر اشاره کرد.

وی همچنین مبارزه با افراط گرایی و تروریسم را یک زمینه مشترک برای همکاری تمام کشورهای منطقه عنوان و به تشریح ریشه های شکل گیری تروریسم و افراط گرایی پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که برخی کشورهای منطقه متاسفانه از پدیده شوم تروریسم و افراط گرایی به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می کنند اما این پدیده شوم در نهایت علیه خود آنها عمل خواهد کرد.

قائم مقام وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات منطقه ای گفت: اصول سیاست خارجی ایران رادر کمک به بحران های منطقه ای بر سه اصل استوار است. ۱. اراده جدی برای مبارزه با تروریسم ۲. توقف دخالت قدرت های خارجی ۳. حق تعیین سرنوشت توسط مردم کشورها

داویت جالانمانیا معاون وزیر خارجه گرجستان با بیان آغاز فصل جدیدی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در دوران پسا تحریم، از مهمانوازی جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران برای گرجستان یک کشور دوست وتاثیرگذار محسوب می شود که تفلیس برای آن احترام فوق العاده ای قائل است.

معاون وزیر امورخارجه گرجستان ضمن ابراز خرسندی از اجرای برجام ادامه داد: زمینه برای توسعه بیش از پیش مناسبات اقتصادی فراهم می باشد و این کشور از سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در زمینه های مختلف استقبال می نماید، همچنین آمادگی داریم با ایران در زمینه ترانزیت در چهارچوب کریدور جنوب – شمال و یا شرق به غرب و تبادل برق و ترانزیت ایران به کشورهای دیگر همکاری کنیم.

معاون وزیر خارجه گرجستان اظهار داشت: کلید حل بحران های منطقه ای را باید دراحترام به قوانین بین المللی و اتخاذ تصمیم توسط مردم کشورهای گرفتار در بحران ها جستجو کرد.