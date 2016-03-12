خودرو حامل مواد منفجره به کربلا نرسید/ناکامی تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، نیروهای عراقی موفق شدند از ورود یک کامیون حامل مواد منفجره که قصد ورود به شهر کربلا را داشت، جلوگیری کرده و راننده آن را بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش فرماندهی عملیات فرات مرکزی موفق شد این کامیون حامل سلاح را توقیف کند.

قرارگاه ستاد جنگی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یک دستگاه خودرو در ورودی منطقه النخیب قصد وارد شدن به استان کربلا را داشت که توسط نیروهای فرماندهی عملیات مرکزی توقیف و راننده این خودرو بازداشت شد.

در این بیانیه اعلام شده که در این کامیون ۸۶ بمب چسبان، ۴ کمربند انفجاری، ۲۰ موشک کاتیوشا، ۶۴ بمب استوانه ای، ۳۰ مین ضد تانک، ۱۹ کیسه حاوی مواد منفجره c۴ و ۴۸ کیسه حاوی مواد نیترات آمونیاک به همراه موادی دیگر کشف شده است.