خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: یزد گرچه تا چند سال پیش در حوزه زیرساخت‌های گردشگری از جمله اماکن اقامتی، ‌ ضعف‌های جدی داشت اما از یک دهه پیش، ‌ روند ایجاد هتل‌های سنتی و مدرن در یزد سرعت گرفته و طی یکی دو سال اخیر نیز ایجاد اقامتگاه‌های جدید نظیر واحدهای بوم‌گردی، به وضعیت اقامتگاه‌های یزد به عنوان یکی از زیرساخت‌های گردشگری سامان بخشیده است.

یزد هم‌اکنون در کنار هتل‌های پنج‌ستاره و سه ستاره، دارای تعداد زیادی هتل سنتی است که این هتل‌ها کم‌کم خود به یک جاذبه تاریخی و گردشگری تبدیل می‌‌شود و فضاهای بی‌نظیر و زیبای هتل‌های سنتی که تلفیقی از هنر معماری و عناصر طبیعی است، گردشگران بسیاری را حداقل برای ثبت و ضبط تصاویر آنها به سوی خود جلب می‌کند.

وجود ۴۵ هتل سنتی و مدرن در یزد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی استان یزد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در استان یزد ۲۲ هتل سنتی، ۲۳ هتل مدرن و بیش از ۱۳ مهمانپذیر برای اسکان مسافران نوروزی آماده هستند.

سیدمصطفی فاطمی عنوان کرد: بالغ بر سه هزار و ۳۸۰ تخت در هتل‌ها و مهمان‌پذیرهای یزد آماده‌سازی شده که بخش قابل توجهی از آنها از اوایل اسفندماه رزرو شده است.

وی افزود: ۹۰ درصد ظرفیت هتل‌های یزد تا ۱۵ فروردین‌ماه تکمیل است و برای خدمات‌رسانی به مسافران، از دیگر فضاهای اقامتی نظیر هتل‌آپارتمان‌ها، سوئیت‌های متفرقه دارای مجوز و ... بهره گرفته می‌‌شود.

فاطمی ادامه داد: البته خانه‌های استیجاری اغلب به صورت غیرقانونی اقدام به اجاره دادن فضاهای در اختیار خود می‌کنند و تنها برای تعداد محدودی از آنها مجوز صادر شده است.

استفاده از امکانات مدارس برای اسکان مسافران نوروزی

وی همچنین از استفاده از امکانات مدارس برای اسکان مسافران خبر داد و اظهار داشت: هر سال تعداد قابل توجهی از گردشگران نوروزی در مدارس اسکان داده می‌‌شوند.

امسال نیز مدارس بسیار فعال‌تر از سال قبل وارد عمل شده‌اند و ۱۶ ایستگاه برای راهنمایی مسافران نوروزی به سمت مدارس در سطح استان تدارک دیده شده است.

سال گذشته بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در طول ایام تعطیلات نوروز در مدارس اسکان یافتند که به طور قطع امسال این آمار افزایش خواهد یافت.

به جز مراکز اقامتی به عنوان یکی از زیرساخت‌های گردشگری، فضاهای تفریحی، سرویس‌های بهداشتی، آژانس‌های مسافرتی، خدمات عمومی نظیر حمل و نقل عمومی و ... نیز از زیرساخت‌های گردشگری به شمار می‌روند.

یزد از نظر فضاهای تفریحی با بهره‌مندی از تعداد زیادی پارک به ویژه در مرکز استان همچنین ایجاد فضاهای گردشگری در مناطق نمونه گردشگری از جمله فهرج، سریزد، تفت، باقرآباد بافق، اشکذر و ... خدمات متنوعی به گردشگران ارائه می‌دهد.

وضعیت مناسبت حمل و نقل در یزد در مقایسه با سایر استان‌ها

از نظر حمل و نقل عمومی نیز با توجه به اینکه یزد هم از خط آهن و هم از فرودگاه بهره‌مند است و ترمینال مسافربری یزد نیز یکی از منظم‌ترین ترمینال‌های موجود در سطح کشور است، مسافران از این نظر مشکلات جدی نخواهند داشت.

البته زیرساخت‌های حمل و نقل در استان یزد دچار نقایص بسیاری است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد اما نگاهی کلی به این وضعیت حمل و نقل و سایر زیرساخت‌های گردشگری، یزد را در مقایسه با سایر استان‌های کشور در جایگاه خوبی قرار داده است.

یکی از زیرساخت‌های مهم گردشگری، ساماندهی وضعیت اماکن تاریخی یزد است که در این زمینه به رغم غنای بالای استان، مشکلاتی از جمله نبود راهنما وجود دارد که به نظر می‌رسد امسال این مشکل از سوی مسئولان رفع شده و مدیرکل میراث فرهنگی یزد از رفع این مشکل خبر داده است.

کمبودها بر جاذبه‌های یزد می‌چربد

آنچه مسلم است، جاذبه‌های و امکانات موجود بر نقایص و اشکالات و کمبودها می‌چربد و استان یزد به طور قطع می‌تواند مقصد مناسبی برای گردشگران و مسافران باشد.

استان یزد به لحاظ هزینه نیز نسبت به سایر استان‌ها برای سفر ارزان‌تر است زیرا قرار داشتن در مرکز کشور، هزینه‌های حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش می‌دهد ضمن اینکه امکانات اسکان از چادر مسافرتی تا هتل پنج ستاره، قدرت انتخاب را برای مسافران بالا می‌برد.

حداقل‌ و حداکثر هزینه برای سفر به یزد

اگر بخواهیم حداقل هزینه سفر به یزد را محاسبه کنیم، اگر به عنوان مثال تهران به یزد با وسیله نقلیه شخصی قصد سفر به این استان را داشته باشد، باید حداقل ۷۰ هزار تومان هزینه سوخت را محاسبه کرده و اگر باز هم حداقل اسکان، یعنی چادر مسافرتی را برای اقامت در پارک‌های ساماندهی شده سطح شهر محاسبه کند و و روزانه برای هر نفر ۲۰ هزار تومان هزینه تغذیه در نظر بگیرد و سایر هزینه‌های اقامت، اسکان، بازدید و ... را لحاظ کند، یک نفر برای سفر به یزد با حداقل امکانات به روزانه ۷۰ هزار تومان نیاز دارد.

البته این رقم حداقلی است و حداکثر هزینه برای هر نفر با اقامت در هتل‌های پنج ستاره، استفاده از تور گردشگری، غذاهای هتل و ... روزانه تا ۷۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

صرف نظر از هزینه‌های معمول سفر، هزینه اقامت در هتل‌های، مهمان‌پذیرها و دیگر اقامتگاه‌های استان یزد به جز اقامت در چادر و استفاده از امکانات پارک‌ها که رایگان است، بین ۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در روز متغیر است.

در مجموع استان یزد از استان‌های ارزان در سفر به شمار می‌‌رود و گرچه همین سفر می‌تواند با استفاده از امکانات ممتاز، گران تمام شود اما باز هم یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، استانی ارزان برای سفر به شمار می‌رود.