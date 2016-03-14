خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سعید رضایی: استان بوشهر داری قدمتی چند هزار ساله است و این موضوع را به خوبی می‌توان در آثار تاریخی به‌جای مانده از دوره‌های مختلف تاریخی در این دیار مشاهده کرد.

در کنار این تاریخ و فرهنگ غنی انتظار می‌رود که مردم این دیار دارای پوشش‌های خاص بوده و لباس‌های مخصوص مردم استان بوشهر وجود داشته باشد، همانگونه که در استان‌های مختلف شاهد وجود چنین لباس‌های ویژه‌ای هستیم.

با جستجویی که در نقاط مختلف استان داریم، لباسی که ویژه مردم این استان باشد را نیافتیم؛ به جز لباس‌های مخصوص عشایر و یا عرب‌های این سرزمین.

برای اینکه با لباس‌های محلی استان بوشهر بیشتر آشنا شویم، به سراغ دکتر عبدالکریم مشایخی محقق و پژوهشگر تاریخ و آداب و روسوم مردم بوشهر و رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر رفتیم.

بوشهر لباس سنتی خاصی ندارد

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چند که برخی از لباس‌ها در استان بوشهر کاربرد بیشتری دارند، ولی لباس ویژه‌ای مخصوص استان بوشهر نداریم.

دکتر عبدالکریم مشایخی افزود: در زمان‌های قدیم، برخی از تجار استان بوشهر لباس‌های خاصی داشتند که به آن «ناس» گفته می‌شد؛ این لباس شامل کت و شلوار و کفش و جوراب بود که همگی به رنگ کرم و یا سفید بودند.

وی، یکی دیگر از لباس‌های مردم استان بوشهر در گذشته را با نام «قبا» معرفی کرد و ادامه داد: این لباس هم بیشتر برای افراد متشخص مورد استفاده قرار می‌گرفت.

لباس‌های عربی

محقق و پژوهشگر بوشهری در ادامه خاطرنشان کرد: بوشهر حدود ۱۰۰ سال در سلطه اعراب بود و این عرب‌ها چند نسل در این منطقه حکومت کردند و فرهنگشان را رواح دادند.

وی بیان کرد: در این زمان برخی از لباس‌های عربی در این استان مورد استفاده قرار گرفت که شامل عبا و عمامه بود و هم اکنون نیز در برخی مناطق استان لباس‌های عربی استفاده می‌شود.

لباس‌های ویژه عشایر

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر با اشاره به اینکه در برخی از نقاط استان بوشهر شاهد حضور عشایر هستیم، گفت: استان بوشهر از گذشته دور میزبان عشایر بوده است که به ویژه از استان‌های فارس و خوزستان به استان بوشهر سفر می‌کردند.

وی اضافه کرد: با توجه به رفت و آمدهای عشایر به استان و ازدواج‌هایی که با مردم استان بوشهر داشتند و سپس در این استان ماندگار شدند، شاهد استفاده از لباس‌هایی نیز ویژه عشایر در این استان بودیم.

مشایخی با اشاره به اینکه ترکیب نژادی استان بوشهر خیلی متغیر بوده است، اظهار کرد: لر، ترک، عرب، قشقایی، ترک تبریزی، کرد و . . . از نژادهایی هستند که در بوشهر حضور دارند و هر یک نیز لباس‌های ویژه خود را داشته‌اند.

بوشهر مهاجرپذیر و لباس‌های متنوع

در پایان ذکر این نکته قابل توجه است که بوشهر به علت موقعیت خاصی که داشته است و همواره منطقه‌ای مهاجرپذیر بوده است، دارای فرهنگ‌های متفاوت و متغییری بوده و لباس‌های مختلفی نیز به همین دلیل در استان استفاده می‌شده است.