خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان قزوین با داشتن صنایع‌دستی متنوع هنرنمایی سرانگشتان هنرمندان خطه خود را در قالب فرش و گلیم و جاجیم و نم نم دوزی و ده‌ها دست‌ساخته در معرض دید و قضاوت علاقه‌مندان قرار داده است.

صنایع‌دستی هنرمندان استان قزوین در کنار شیرینی و سوغات دل‌نشین این خطه می‌تواند برای میهمانان نوروزی ارمغانی فاخر برای خانواده باشد و میهمانان را دست‌پر از این استان راهی کند.

آینه‌کاری قزوین

یکی از صنایع‌دستی مهم قزوین آیینه سازی است که هنرمندان این حرفه توسط آینه و شیشه‌های رنگی جلوه‌ای زیبا را به در و پنجره می‌دهند و آثاری زیبا می آفرینند.

امروزه این آثار زیبا در بسیاری از اماکن مذهبی و تاریخی به چشم می‌خورد و همچنین وسایلی آراسته به این هنر که امروزه به‌عنوان عتیقه نام‌برده می‌شوند در دسترس علاقمندان است.

جاجیم‌بافی قزوین

جاجیم‌بافی در ردیف صنایع‌دستی است که در دیگر شهرهای ایران هم رونق دارد، سابقه این هنر در قزوین بسیار طولانی است اما در حال حاضر جاجیم‌بافی دیگر رونق گذشته را در قزوین ندارد و بیشتر شغل خانگی برخی از زنان است.

برای جاجیم‌بافی ابتدا پشم گوسفندان را می‌چیدند و پس‌ازآن توسط مواد گیاهی و محلی رنگ می‌کردند سپس از پشم رنگ‌شده نخ‌ها را تولید می‌کردند و جاجیم می‌بافند اما امروز دیگر این مراحل را طی نمی‌کنند و از کامواهای رنگی جاجیم را می‌بافند و بیشتر جاجیم‌بافی در فصول پاییز و زمستان انجام می‌شود.

نم‌نم دوزی قزوین

نم‌نم دوزی هنر آراستن پارچه با مهرهای بسیار ریز است که به آن منجوق می گویند مانندکیف پول، جای قیچی، سرمه‌دان، جای شانه، جای مهر که این صنایع هنری زیبابسیار جذاب هستند و نظر همه مسافران قزوین را به خودجلب می‌کند وی می‌تواند به‌عنوان سوغاتی از شهر قزوین برای مسافران باشد.

نقاشی پشت شیشه قزوین

کشیدن نقاشی‌هایی پشت شیشه الهام گرفته از دوران صفویه، در دوران قاجار متولد شد و تا آنجا پیش رفت که قزوین مرکز تولید این هنر شد اما از آنجاکه این آثار زیبا در موزه‌های بزرگ بدون نام و نشان پراکنده شدند، هنرمندان این عرصه و این هنر گمنام ماندند.

امروز این اثار توسط هنرمندان جوان در سبک و سیاقی زیبا ارائه می شود که می تواند نظر میهمانان را به خود جلب کند.

نقاشی و تذهیب قزوین

نقاشی یکی از هنرهای بنام و صنایع‌دستی قزوین مربوط به کشیدن نقاشی بر روی در، دیوار، سقف اتاق‌ها بوده که بر روی آن روغن جلا می‌زدند.

رنگ‌های بکار رفته در این زمینه طبیعی بوده و ثبات و جلوه بسیاری دارد.

خوشنویسی قزوین

قزوین به دلیل اینکه مهد پرورش هنرمندان خطاطی همچون میرعماد حسنی قزوینی بزرگ‌ترین استاد خط نستعلیق و میر محمدحسین عمادالملک سیفی حسنی قزوینی است برتری زیادی نسبت به سایر شهرهای ایران در این حرفه دارد.

شما می‌توانید آثار خوشنویسی این هنرمندان و دیگر خوشنویسان را در قزوین بیابید و از دیدن این هنرهای زیبا لذت ببرید.

فرش قزوین

فرش قزوین از نفیس‌ترین فرش‌های بافته‌شده ایران هست که در حال احیاست و فرشهای اصیل در موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی دیده می‌شود از ویژگی‌های این فرش تنوع کاربرد رنگ و نقش است.

گلیم‌بافی

بافت گلیم به روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ که گلیم‌های دور رو، با بافت پیوندی و چاک‌دار در مناطق مختلف قزوین ازجمله الموت غربی، الموت شرقی، بویین‌زهرا و آبیم رایج است.

ازجمله نقش‌مایه‌های خاص منطقه الموت می‌توان به زلف عروسک، به مانگِ، بشکن، نقش مارپیچی و زیگزاگ اشاره کرد.

هم‌چنین نقش‌مایه گلیم بویین‌زهرا به نام گل ارفاق معروف است.

گلابتون دوزی

در قدیم میان طبقات متوسط و اعیان معمول بود وقتی‌که دخترها را می‌خواستند به خانه بخت بفرستند بعضی از لوازم شخصی عروس ازجمله جعبه لوازم‌آرایش، جای شانه، کیف پول، جای مهر را با این هنر تزئین می‌کردند. این هنر مانند سوزن‌دوزی هست با این تفاوت که به‌جای نخ از مفتول‌های بسیار نازک طلائی و یا برنجی استفاده می‌کردند.

هنرهای سنتی قزوین چون هنرهای صناعی، کتابت و نگارگری، موسیقی، نمایش‌های سنتی و آیینی و همچنین هنرهای وابسته به معماری هرکدام می‌تواند به‌تنهایی محتوای ده‌ها مجلد باشد.

هنرهایی که امروز در شتاب عبور از سنت به دنیای ماشین زده در دالان خاطره جا ماندند یا با توسل به تغییر فرم و کاربری پیکر نیمه‌ جانشان را به ذهن پرآشوب انسان مدرن بخیه زده‌اند.

بدون شک یکی از افتخارات منحصربه‌فرد پهنه مینودری این سرزمین صنایع‌ دستی و بومی آن است، صنعتی با ویژگی‌هایی همچون اصالت و بومی بودن، بی‌نیازی به سرمایه کلان، نداشتن آلودگی زیست‌محیطی؛ امروز می‌تواند در اقتصاد خانواده‌ها نقش داشته باشد و سوغاتی ماندگار از این خطه را به هم‌میهنان ارائه کند.

مسافران نوروزی می‌توانند در ایام عید نوروز در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی برپاشده در سرای سعدالسلطنه، خانه‌های تاریخی و مناطق گردشگری با تهیه انواع صنایع‌دستی نمونه هایی از آثار هنرمندان استان را به عنوان سوغات تهیه کنند تا یادمانی از سفر نوروزی آن‌ها به قزوین باشد.