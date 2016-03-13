به گزارش خبرگزاری مهر، داود محمد بیگی گفت: بانک‌ها موظفند به دلیل تقاضای بالای مردم برای نقدینگی در شب عید به پول گذاری در خودپردازها توجه ویژه کنند و اگر مشتریان نتوانند سرویس مناسب دریافت کنند بانک ها موظف به پاسخگویی هستند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهارداشت: به همه بانک ها ابلاغ شده است کشیک ویژه و مراکز پاسخگویی داشته باشند. هر سال در ایام پایانی سال با ترافیک دریافت خدمات بانکی مواجه هستیم و از همین امروز از تمام مردم در صورت وجود کم و کاستی، عذرخواهی می کنیم.

محمد بیگی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور این است که بهترین خدمات را در روز های پایانی سال به مردم ارائه کند. وی با بیان اینکه تمامی بانک ها موظف هستند که برای ایام نوروز شعب کشیک خود را معرفی کنند گفت: نام تمامی این شعب کشیک در وب سایت بانک مرکزی درج شده و اگر افراد مشکلی داشته باشند می توانند با افراد پاسخگو در خود بانک ها تماس بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شهروندان نتوانستند مشکل خود را با بانک مربوطه حل کنند می توانند از طریق کانال هایی که در بانک مرکزی است مانند وب سایت بانک مرکزی و همینطور شماره هایی که در سایت بانک مرکزی برای ارتباط با روابط عمومی و نظام های پرداخت است ارتباط برقرار کنند و مشکل خود را مطرح کنند.

محمد بیگی با بیان اینکه مانند هر سال بانک ها شعبی را به عنوان شعب منتخب به مردم معرفی می کنند تا مشتریان بتوانند از آنها پول نو دریافت کنند ادامه داد: این شعب منتخب در سایت ها مشخص شده و مردم با مراجعه به آنها می توانند پول نو تأمین کنند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص ارائه پول نو از طریق دستگاه های خودپرداز گفت: تصمیم بانک مرکزی بر این است که پول نو از طریق شعب در اختیار مشتریان قرار گیرد و دستگاه های خودپرداز به صورت مرتب کنترل می شود تا در روزهای پایانی اسفند نقدینگی مورد نیاز مردم را تأمین کند.

محمد بیگی درباره دریافت پول نو در شعب منتخب گفت: تلاش کردیم تا پول نوی کافی در اختیار مردم قرار دهیم اما در برخی شعب ممکن است به علت تقاضای زیاد مردم محدودیت هایی هم وجود داشته باشد که طبیعی است.

وی تصریح کرد: برای مواردی که پول از حساب مشتری کم می شود اما خدمتی را دریافت نمی کند صندوقی تشکیل شده که به صورت روز شمار ۳۴ درصد سود به پول مشتریان پرداخت می کند. صندوق جبران خسارت مشتریان تشکیل شده و تمام وجوهی که از محل هزینه های بانک ها برای تراکنش های ناموفق دریافت می شود به این صندوق واریز می شود و از این صندوق به صورت روز شمار سود ۳۴ درصدی و هزار تومان بابت هزینه رفت و امد به مشتری تعلق می گیرد.

محمدبیگی ادامه داد: به صورت کاملا اتوماتیک و بدون نیاز به مراجعه مشتری، این حساب و کتاب ها انجام و پول به حساب مشتری واریز می شود. وی با بیان اینکه در سال جاری توافقنامه ای در خصوص ارائه سطح خدمات با بانک ها امضا کردیم گفت: در سال های گذشته اگر بانک ها تا ۹۵ درصد تراکنش هایشان موفق بود خسارتی به بانک مرکزی پرداخت نمی کردند اما امسال این عدد به ۹۷.۵ درصد ارتقاء پیدا کرده، یعنی بانک ها تنها مجاز هستند که ۲.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند.