به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور فرانسه در سخنانی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه که قرار است روز دوشنبه آغاز شود، خواستار افزایش تلاش های دیپلماتیک اروپا در حل مساله سوریه شده و گفت اروپا نباید در حاشیه قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: اروپا نباید منتظر تعیین شدن رئیس جمهور جدید آمریکا و تصمیم این کشور برای چگونگی دخالت در مسائل بزرگ جهانی شود.

رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با همتایان اروپایی خود اظهار کرد: اروپا باید در عرصه رقابت های بین الملل حضور داشته باشد.

گفتنی است، سخنان «اولاند» پس از آن مطرح می شود که «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در مصاحبه خود با مجله آتلانتیک، از سیاست های فرانسه و اروپا در لیبی انتقاد کرده بود.