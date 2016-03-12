محمد محتاطی سخنگوی جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره فانوس آرزوها در آستانه سال نو خبرداد و گفت: این جشنواره برای اولین بار و در قالب جشنی فرحبخش و پرشور نشاط در شب تحویل سال برای شهروندان محمودآبادی برگزار میشود.
وی گفت: این جشنواره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر محمودآباد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد در روز شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۰ شب در محل پارکینگ شهرداری محمودآباد برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد شورونشاط در بین شهروندان و اجرای ویژهبرنامهای نوروزی برای استقبال از سال نو عنوان کرد و افزود: تلاش شده است با اجرای برنامههای متنوع و شاد یکشب بهیادماندنی و خاطرهانگیز را برای شهروندان رقم بزنیم.
مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: در نظر است در این جشنواره بیش از دو هزار فانوس آرزو بهصورت رایگان بین شهروندان توزیع شود و فضای شهر و آسمان محمودآباد در شب تحویل سال نو حال و هوای خاص و نورانی خواهد داشت.
محتاطی همچنین از برگزاری برنامههای متعدد فرهنگی و هنری و همچنین اجرای مسابقه حضوری و قرعهکشی کارت هدیه بین شرکتکنندگان در جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره بهصورت رایگان برای شهروندان محمودآبادی برگزار می شود و انتظار میرود شهروندان فهیم محمودآباد حضوری پرشور و گرم در این برنامه داشته باشند تا شبی بهیادماندنی و خاطرهانگیز را در کنار خانوادههای خود در آخرین شب سال ۹۴ در ویژهبرنامه نوروزی شهر محمودآباد تجربه کنند.
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