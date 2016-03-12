ورود رهبران معارضان سوری به ژنو بلافاصله پس از تهدید «ولیدالمعلم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «اسعد الزعبی» رئیس هیات مخالفان و «محمد علوش» مذاکره کننده ارشد به منظور شرکت در دور جدید مذاکرات صلح سوریه امروز شنبه وارد ژنو شدند.

بر اساس این گزارش زعبی و علوش بعدازظهر امروز وارد یکی از هتل های ژنو در مرکز این شهر شدند و هیچ گونه اظهارنظری در خصوص مذاکرات نکردند.

حضور این ۲ نفر در ژنو در شرایطی صورت می گیرد که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه پیش از این طی سخنانی هشدار داده بود که هیات مذاکره کننده دولت سوریه تنها ۲۴ ساعت برای حضور معارضان در ژنو منتظر خواهد ماند.

پیش از این نیز «هیثم مناع» از مخالفان مطرح سوری اعلام کرد که به دلیل عدم جدیت مذاکرات صلح سوریه در این مذاکرات که قرار است از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود، شرکت نخواهد کرد.

شایان ذکر است مذاکرات صلح سوریه در حالی قرار است از چند روز دیگر ازسرگرفته شود که دور نخست آن با کارشکنی های معارضان سوری و حامیان آنها یعنی عربستان و ترکیه با ناکامی پایان یافت.