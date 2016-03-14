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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۷

گفتگو با مهر:

۵۰۰ هزار نفر در طرح نوروزی به مردم خدمت رسانی می کنند

۵۰۰ هزار نفر در طرح نوروزی به مردم خدمت رسانی می کنند

قزوین- جانشین رئیس پلیس راهور کشور گفت: ۵۰۰ هزار نیروی امدادی، خدماتی، پلیس و راهداری برای ایمن سازی سفرهای نوروزی و تسهیلات سفر آماده خدمت رسانی به مسافران در تعطیلات هستند.

سردار امیری در سفر یک روزه به استان قزوین برای بازدید از آمادگی نیروهای راهور استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: درنوروز یکی از پرترددترین فعالیتهای ترافیکی کشور اتفاق می افتد و در یک دوره کوتاه زمانی که سفرها صورت می گیرد باید دستگاههای اجرایی آمادگی بیشتری داشته باشند و بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.

جانشین پلیس راهور کشور بیان کرد: ستاد نوروزی نصر برای ساماندهی سفرهای نوروزی راه اندازی شده و این قرارگاه تمام ملزومات این ایام شامل تجهیزات و هماهنگی سازمانی را انجام می دهد و از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه در یک بسیج عمومی برای امنیت سفرهای نوروزی اقدام می شود.

۵۰۰ هزار نفر آماده خدمت رسانی

سردار امیری اظهارداشت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای دستگاههای اجرایی در طرح نوروزی وارد ماموریت می شوند و در کنار نیروی انتظامی که همه توان خود را بکار گرفته تلاش می کنند تا سفری ایمن، آرام و بی حادثه در ایام نوروز برای مردم محقق شود.

وی بیان کرد: آنچه برای ما مهم است رعایت قانون از سوی مردم و رانندگان و همکاری همه جانبه با پلیس است که همه باید کمک کنند تا حادثه ای رخ ندهد و کام خانواده ها در نوروز تلخ نشود.

سردار امیری گفت: پلیس در ایام نوروز هم با تشدید اعمال قانون تلاش می کند با قاطعیت از هر گونه تخلف جلوگیری کند تا ایمنی سفرهای نوروزی تضمین شود و سالی توام با نشاط و شادابی رقم بخورد.

وی اضافه کرد: اگر عزم جدی داشته باشیم و به توصیه های پلیس توجه کنیم می توانیم سفری ایمن و بی حادثه و یا کم حادثه را برای هموطنان محقق کنیم.

افزایش جریمه ها اعمال می شود

جانشین رئیس پلیس راهور یادآورشد: با تصویب هیئت دولت و تغییرات اندکی که در افزایش جریمه ها صورت گرفته از ۲۵ اسفند ماه جریمه های جدید را اعمال می کنیم.

وی افزود: با تجهیز سامانه ها و انجام کارهای روانی و رسانه ای آمادگی کامل داریم تا جریمه های جدید را اجرا کنیم و از همه مردم نیز انتظار داریم در این زمینه همکاری کنند تا نوروز خوبی را سپری کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور کشورتصریح کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ نفر در سوانح جاده ای کشته و ۲۶۷ هزار نفر مجروح شدند که این آمارهای نگران کننده نشان می دهد باید با تشدید برخوردها و افزایش جریمه های بازدارنده اقدامی جدی تر کنیم.

وی بیان کرد: سوانح جاده ای که سالانه هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی به کشور می زند یک موضوع جدی و نگران کننده است که با آموزش مردم، ایمن سازی جاده و استاندارد کردن خودروها لازم است برای کاهش این آسیب ها اقدام کنیم.

امیری بیان کرد: بررسی های دهه اخیر نشان می دهد از سال ۱۳۸۴ تا  پایان سال گذشته متاسفانه ۲۲۱ هزار نفر در کشور جان خود را از دست داده اند و دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مجروح و مصدوم شده اند که این خسارتها جبران ناپذیر است.

۳۱۸ کشته در جاده های استان قزوین

جانشین راهور گفت: در سال جاری در استان قزوین ۳۱۸ نفر در سوانح جاده ای کشته و ۴۶۰۰ نفر مجروح شدند که با این آمارهای تکان دهنده باید بیدار شویم و این خسارتها را جدی بگیریم.

امیری یادآورشد: از نظر اجتماعی با این کشته و مجروح شدن در حوادث، هزاران خانواده هم آسیب می بینند و از دست رفتن سرپرستان خانواده ها، مشکلات روحی و روانی، استرس و اضطراب هم مزید بر علت است.

وی بیان کرد: معلولیت مجروحان حوادث جاده ای هزینه های سنگینی بر دولت تحمیل می کند و از بین رفتن افراد مولد جامعه و شخصیت های برجسته جبران شدنی نیست و اگر نتوانیم از افزایش این سوانح پیشگیری کنیم باید هزینه سنگینی را متقبل شویم.

۳۵ درصد تخت های بیمارستانی در اشغال مجروحان سوانح

سردار امیری اظهارداشت: خسارت مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان قابل مقایسه با سوانح جاده ای نیست و از مجموع بیش از ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی موجود کشور بیش از ۳۵ هزار تخت در اشغال مجروحان حوادث جاده ای است.

وی اضافه کرد: به طور میانگین هر مجروح ۵ روز در بیمارستان بستری می شود و روزی یک میلیون تومان هزینه دارد که در مجموع هزینه های بسیار هنگفتی به دولت و نظام هزینه می شود.

جانشین پلیس راهور اظهارداشت: هر چند روند وقوع حوادث در سالهای اخیر روبه کاهش رفته و در مدت ۱۰ ماهه امسال هم سه درصد از سوانح کاسته شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری تعداد ۴۵۰ نفر کشته در جاده ها کمتر شده و شاهد کاهش سه درصدی مرگ ومیر جاده ای هستیم اما به دلیل عمق فاجعه این میزان کاهش رضایت بخش نیست.

جانشین رئیس پلیس راهور اظهارداشت: باید قوانین بازدارنده و جریمه ها به گونه ای باشد که متخلفان بترسند و موارد را رعایت کنند و خودکنترلی و بازدارندگی می تواند به نتیجه بخش شدن فعالیتها منجر شود.

جانشین پلیس راهور کشور یادآورشد: متخلف رانندگی باید به دادگاه برود و محاکمه شود چون به خود و دیگران آسیب می زند زیرا اگر تخلف نباشد هیچ حادثه ای رخ نمی دهد و باید قدرت قانون و جریمه ها بتواند مانع از تخلف و حادثه شود.

وی بیان کرد: نباید منتظر حادثه باشیم بلکه قبل از حادثه باید با فرهنگ سازی و آموزش فعالیت تاثیرگذاری داشته باشیم و با مدیریت در قبل، حین و پس از حادثه به کاهش مرگ و میر کمک کنیم.

 

 

کد مطلب 3579153

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