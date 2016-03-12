برخورد دو خودرو در محور ایرانشهر - نیکشهر ۵ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمدرضا کورسی در این باره اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در کیلومتر ۸۶ محور نیکشهر - ایرانشهر بلافاصله ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: در پی این حادثه دو خودرو آتش گرفتند که پنج نفر کشته شد و یک زخمی آن توسط تیم های امدادی به بیمارستان انتقال یافت.

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: فاصله زیاد شهرها و روستاها، کم عرض بودن جاده و خواب آلودگی رانندگان از مهمترین دلایل وقوع حوادث رانندگی در جاده های جنوب سیستان و بلوچستان است.