به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسعود سماك‌باشي به تازگي كار صداگذاري و ميكس صداهاي اين فيلم را در استوديو تك فيلم آغاز كرده است. امين حيايي، شهرام حقيقت دوست ، انديشه فولادوند، رامتين خداپناهي، نيلوفر خوش خلق، قاسم زارع، اصغر نقي زاده، بهمن دان و جمشيد هاشم پور در "سنگ، كاغذ، قيچي" بازي مي كنند.

نمايي از فيلم "سنگ، كاغذ، قيچي"

فيلم سينمايي " سنگ، كاغذ، قيچي" كه متن آن را سعيد سهيلي نوشته، تازه‌ترين محصول سيران فيلم است كه پس از گرفتن پروانه نمايش، با همت سازمان فيلميران در سينماهاي تهران و شهرستان ها روي پرده مي رود. داستان اين فيلم هم مثل ساير ساخته هاي سهيلي با جبهه و جنگ پيوند خورده است.

از ديگر عوامل توليد "سنگ، كاغذ، قيچي" مي توان به مدير فيلمبرداري: عليرضا زرين دست، طراح صحنه: آتوسا قلمفرسايي، طراح چهره پردازي: رضا رادمنش، مدير توليد: حسن نجم و تدوين: حسن ايوبي اشاره كرد. اوركي تاكنون موسيقي فيلم هاي "تارا و تب توت فرنگي"، "افسون شدگان"، "مرگ خاموش" و مجموعه هاي "روژان"، "يك خانه يك قصه"، "چه كسي به سرهنگ شليك كرد" و ... را ساخته است.