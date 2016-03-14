خبرگزاری مهر- گروه استان­ها: زیبایی جنگل های دیدنی استان گلستان با وجود آبشارهایی که در خود دارد دو چندان می شود. با نگاهی به جغرافیای طبیعی این جنگل ها تقریبا همه جای استان گلستان از وجود آبشارهایی بهره مند است. شیب تند رشته کوه های البرز که خود سرچشمه رودهای فراوانی است باعث شده آبشارهای کوچک و بزرگ بسیاری از نواحی مختلف سرازیر شود و جلوه‌های زییایی را ایجاد کرده است.

موقعیت جغرافیایی و اقلیم استان گلستان باعث شده این سرزمین از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار باشد که مهمترین آن ها آبشارهای دیدنی و بی نظیراست که همه ساله گردشگران زیادی را به خود جلب می کند و عکاسان و مستندسازان را به این منطقه می کشاند.

از جمله آبشارهای زیبای این سرزمین می‌توان به آبشار شیرآباد، لوه، کبودوال، گلستان، باران کوه، زیارت، دوآب و شادان (هفت طبقه) اشاره کرد که در جای جای این استان پراکنده شده است.

آبشار لُوه

اولین آبشاری که توانسته خودش را در بین آبشارهای بزرگ کشور مطرح کند لوه است. آبشار لوه در ۲۰ کیلومتری گالیکش و در ۵ کیلومتری جاده اصلی گلستان - مشهد و در کنار روستایی به همین نام و در جنگلی انبوه با درختان پهن برگ واقع شده است. این آبشار در فاصله ۱۴ کیلومتری غرب پارک ملی گلستان و در جنوب روستای لوه در شهر گالیکش قرار دارد و مجموعه آبشارهایی به همین نام نیز در اطراف آن است.

از تقاطع راه اصلی تا این آبشارها نزدیک به ۵ کیلومتر فاصله است. مجموعه آبشارهای لوه از چندین آبشار کوچک و بزرگ به‌صورت پلکانی تشکیل شده که هر کدام آن‌ها، حوضچه‌هایی را تشکیل داده‌اند. ارتفاع یکی از آبشارها به ۱۵ متر می‌رسد. همجواری این آبشار با پارک ملی گلستان و شاهراه تهران- مشهد، در کنار طبیعت زیبا و هوای لطیف آن، ارزش جهانگردی ویژه‌ای به آن بخشیده است.

آبشار لوه در امتداد يک شيب پلکاني به صورت طبيعي از صخره ها فرو مي ريزد و داراي پنج طبقه ست که در داخل دره اي به عمق ۳۵ متر و پوشيده از درختان جنگلي از قبيل ممرز، افرا توسکا واقع شده و در فصول بهار و تابستان، محيط زيبايي براي استراحت مشتاقان طبيعت فراهم مي کند.

آبشار لوه و آبشار کوه سنگی که در فاصله دو کیلومتری جنوب روستای لوه و در ۲۴ کیلومتری شرق گالیکش واقع شده اند که در صورت توجه وسرمایه گذاری می توانند از مناطق خوب گردشگری استان گلستان باشند.

آبشار کبودوال

آبشار کبودوال یکی دیگر از آبشارهای استان گلستان است که با پیاده روی که خیلی هم زیاد نیست می توان به آن رسید. این آبشار در چهار کیلومتری جنوب شهرستان علی‌آباد کتول و در عمق دره‌ای از جنگل‌های انبوه قرار دارد. کبودوال که تنها آبشار تمام خزه ای دنیا به شمار می رود، از چشمه‌های جنوبی ارتفاعات تشکیل شده و دارای آبی زلال، شفاف و قابل آشامیدن است.

این آبشار یکی از مهم‌ترین تفرجگاه‌ها استان محسوب می‌شود و از تنوع گونه‌های گیاهی و چشمه‌های فراوان برخوردار است. این آبشار در فصول بهار و تابستان محل تفریح انبوه زیادی از مردم منطقه و گردشگران و طبیعت‌دوستان است.

آبشار گلستان

یکی دیگر از آبشارهای استان که دیدنش خالی از لطف نیست آبشار گلستان است. این آبشار در بالادست گردشگاه پارک ملی گلستان واقع شده است. ارتفاع آبشار حدود ۱۹.۵ متر و دارای آب همیشگی است. اگر زائر امام رضا(ع) هستید دیدن این آبشار را حتما پیشنهاد می کنیم.

این آبشار در محور اصلی مشهد- تهران قرار دارد و دسترسی به آن راحت است. تجربه ساعاتی فرح بخش در کنار این آبشار می تواند خستگی مسیر راه را کم کند.

آبشار زیارت

آبشار زیارت در ۱۸ كیلومتری شهر گرگان و در ۵ كیلومتری جنوب روستای زیارت واقع شده است. آبشار زیارت در مسیر یكی از شعبات فرعی رودخانه خاصه رود قرار دارد. این رود از ارتفاع حدود ۱۶ متری به داخل حوضچه‌ای می‌ریزد. این آبشار در فصول بهار و تابستان محل بازدید و گردش مردم منطقه و سایر نقاط كشور است.

راه دسترسی به این آبشار از داخل روستای زیارت به سمت جنوب است و تا ۱۰۰ متری آبشار راه ماشین رو نیز ایجاد شده است.

آبشار رنگو

آبشار رنگو در ۶ كیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگان واقع شده است. این آبشار كه بستری نیم دایره‌ای شكل دارد، شامل یک محل ریزش اصلی و چند محل ریزش فرعی است و حدود ۷ متر ارتفاع دارد.

جنگل رنگو دارای گرمابه قدیمی، امامزاده ابراهیم است و از لحاظ طبیعی دارای طبیعت زیبا اطراف آبشار و دره های مسیر رودخانه های منطقه است. همچنین حدود ۵ ساعت پیاده روی در امتداد دره و رود خانه آبشار رنگو خودنمایی می كند. این منطقه از مسیر پارك جنگلی و روستای توشن در ۵ كیلومتری جنوب گرگان قابل دسترسی است.

آبشارهای شیرآباد

مجموعه غار و آبشارهای شیرآباد به‌عنوان یک اثر طبیعی ملی به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده است. غار و آبشار‌های شیرآباد در شهرستان رامیان و در نزدیکی شهر خان‌ببین واقع شده‌اند.

از خان‌ببین به روستای شیرآباد حدود ۵ کیلومتر به سمت جنوب راه می‌باشد. بعد از روستای شیرآباد و گذشت سه کیلومتر از جاده آسفالته، راه مالرویی وجود دارد که به سمت آبشارها پیش می‌رود. آبشار اول ۲۵ متر ارتفاع و ۸۱ متر عمق و آبشار دوم آن ۱۲ متر ارتفاع و ۸۰ متر عمق دارد و به عنوان و عروس آبشارهای منطقه نیز شناخته می‌شود. آبشار‌های شیرآباد همه ساله تعداد بی‌شماری از مسافران و علاقه‌مندان طبیعت را به سوی خود جذب می‌کنند.

آبشار باران کوه

در میان آبشارهای استان گلستان، باران کوه یکی از زیبا ترین مکان های استان گلستان است که به علت مسیر طولانی پیاده روی و دسترسی سخت تر همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده است.

باران کوه در ارتفاعات جنگل شصت کلا واقع است. مسیر آبشار باران کوه تا اولین رودخانه را می شود با ماشین رفت. هر چند جاده خاکی و ناهموار است؛ اما بهتر است این مسیر را با ماشین طی کنید؛ چرا که بعد از رودخانه چیزی در حدود دو و نیم الی سه ساعت پیاده روی دارد. همین پیاده روی طولانی و دور بودن مسیر باعث می شود خیلی ها نتوانند از این آبشار دیدن کنند. برای رفتن به این آبشار حضور راه بلد محلی را توصیه می کنیم.

این آبشار به عقیده خیلی ها یکی از زیباترین آبشارهای استان است. درحدود ۱۸ ‎کيلومتري جنوب غربي شهرستان گرگان و در حاشيه رودخانه شصت کلاه واقع شده است. اين منطقه با وجود ريزش مداوم قطرات آب و صخره‌هاي سبز يکي از مناظر جالب استان گلستان است. ريزش مداوم آب به صورت قطرات ريز و درشت شبيه باران از بالاي صخره‌ هاي پوشيده از خزه وجه تسميه باران کوه است.