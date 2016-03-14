خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - نساء کروندی: استان بوشهر با توجه به وضعیت آب و هوایی خاصی که در اواخر زمستان و اوایل بهار دارد، هرساله در تعطیلات نوروز مقصد بسیاری از مسافرت‌ها است.

مردم از نقاط مختلف کشور خود را به استان بوشهر می‌رسانند تا بتوانند در ایام نوروز چند روزی از ظرفیت‌های گردشگری این استان و به‌ویژه سواحل زیبای این استان استفاده کنند و احتیاج دارند که زیرساخت مناسبی نیز برای اقامت این مسافران ایجاد شود.

ضعف در زیرساخت‌های اقامتی یکی از مهمترین کمبودهای بخش گردشگری استان بوشهر است که علی‌رغم وعده‌هایی که هر ساله توسط مسئولان استان ارائه می‌شود، هنوز هم ضعف‌هایی در این زمینه وجود دارد.

یکی از مهمترین عوامل توسعه‌نیافتن زیرساخت‌های اقامتی به عدم رغبت بخش خصوصی مربوط می‌شود چرا که استان بوشهر تنها در چند روز از سال شاهد حضور چنین جمعیتی از گردشگران هستند.

وضعیت اسکان مسافران در استان بوشهر

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آموزش و پرورش و شهرداری از مهمترین نهادهای مسئول در ایجاد فضای مناسب برای اسکان مسافران در نوروز هستند و با آماده‌سازی مدارس، کمپ‌های اسکان، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها آماده میزبانی از هم‌وطنان می‌شوند.

ناصر امیرزاده معاون گردشگری میراث فرهنگی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان بوشهر ۱۵ هتل وجود دارد که در مجموع ظرفیت هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و خانه‌های مسافر حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی بیان کرد: با توجه به ورود حجم بالایی از مسافران در روزهای ابتدایی نوروز، خدمات رسانی به این جمعیت نیازمند سازماندهی و هماهنگی است که می‌طلبد همه دستگاه‌ها با امکانات خود در کنار ستاد اجرای خدمات سفر استان باشند.

این میزان از هتل و ظرفیت پذیرش نسبت به حضور مهمانان نوروزی در استان بسیار کم است که می‌طلبد مسئولان استان برای سال‌های آینده تدبیری داشته باشند.

قیمت اسکان در هتل

شاید برای مسافران نوروزی مهم باشد که قیمت اتاق‌ها را در استان بوشهر نیز بدانند که به برخی از این قیمت‌ها اشاره می‌کنیم.

قیمت هتل یک ستاره سه تخته ۱۱۷ هزار تومان، دوستاره چهارتخته ۱۹۰ تومان و سه ستاره سه تخته ۲۱۸ هزار تومان است.

وضعیت اسکان در مدارس استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: استان بوشهر همواره در ایام نوروز میزبان خیل عظیم مسافران است که در نقاط مختلف استان و به‌ویژه شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم سفر می‌کنند.

ناصر کرمی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اسکان مسافران نوروزی را فراهم کرده است، افزود: امسال دو هزار و ۲۰۵ کلاس درس استان بوشهر میزبان مسافران نوروزی خواهند بود.

وی گفت: سال گذشته ۳۲ هزار خانوار فرهنگی و سه هزار خانوار غیر فرهنگی در مدارس استان اسکان یافتند که شامل ۱۶۱ هزار نفر از خانواده‌های فرهنگی و ۱۶ هزار نفر غیرفرهنگی بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: امسال ۲۰ پایگاه اسکان مسافران نوروزی در سطح استان بوشهر ایجاد شده است که در مجموع ۳۳۸ مدرسه برای میزبانی از مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

کرمی با اشاره به اینکه ۵۲۰ نفر از فرهنگیان در زمینه اسکان مسافران نوروزی همکاری و مشارکت دارند، ادامه داد: تلاش داریم که خدمات خوبی را در زمینه اسکان ارائه کنیم و شاهد رضایت‌مندی مسافران نوروزی باشیم.

وی با اشاره به خریداری تجهیزات مورد نیاز به منظور تجهیز کلاس‌ها برای اسکان مسافران نوروزی، گفت: ۲۰ درصد از فضایی که دراختیار داریم به صورت اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

برپایی کمپ‌های اسکان در بوشهر

مدیر روابط عمومی شهرداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون ۳۸۰ چادر در کمپ‌های مختلف در شهر بوشهر برپا شده و تا ظرفیت برپایی ۵۲۰ چادر پیش‌بینی شده است.

امید پارسایی فر با بیان اینکه میزان هزینه اجاره چادرها منتظر تصویب از طرف شورا است بیان کرد: شهرداری بوشهر با راه‌اندازی کمپ‌های مختلف اسکان امن و تجهیز آنها آمادگی میهمانان نوروزی را دارد.

لازم به‌ذکر است برخی نقاط در استان برای برپایی چادرهای شخصی فراهم شده است.

قیمت‌های غذا در استان بوشهر

قیمت غذا یکی از موضوعات مهمی است که برای همه مسافران نوروزی دارای اهمیت است و بر اساس این قیمت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای مسافرات خود داشته باشند.

در استان بوشهر، در کنار هتل‌های کم‌تعدادی که هست، رستوران‌های متعددی وجود دارد و غذافروشی‌ها نیز در سال‌های اخیر به صورت قارچ‌گونه‌ای افزایش یافته‌اند و این موضوع باعث شده است تا غذاها با قیمت‌های مختلفی ارائه شود.

در هتل‌های بوشهر می‌توان غذاها را با قیمت ۱۵ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان سفارش داد، در رستوران‌ها نیز قیمت غذاها از ۱۰ هزار تومان شروع می‌شود ولی در غذا فروشی‌ها می‌توان غذاها را با قیمت‌های مختلفی پیدا کرد که در برخی نقاط غذاهایی با چهار هزار تومان نیز می‌توان تهیه کرد.

البته فست‌فودها، ساندویچی‌ها، سمبوسه‌ای‌ها، فلافلی‌ها و . . . نیز از دیگر مکان‌های ارائه اغذیه هستند که در نقاط مختلف استان بوشهر حضور دارند و قیمت‌های هر پرس آن بین دو تا ۲۵ هزار تومان است.

تنوع در غذاهای محلی و به ویژه غذاهای دریایی استان بوشهر بسیار زیاد است به همین دلیل مهمانان با حضور در استان خواستار خرید غذاهای محلی استان هستند.

هر چند غذاهایی مانند ماهی و میگو در اغلب رستوران‌ها و غذافروشی‌ها یافت می‌شود ولی دیگر غذاهای سنتی بوشهری کمتر در رستوران‌ها وجود دارند و بیشتر در منزل طبخ می شوند.