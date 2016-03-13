ارتش نیجریه ۴۰ نفر از تروریستهای بوکوحرام را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، در حمله نظامیان نیجریه به محل استقرار بوکوحرام در شمال این کشور حدود ۴۰ نفر از اعضای این گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند.

«سانی عثمان» سخنگوی ارتش نیجریه علاوه بر اعلام آمار کشته شده ها، از نابودی تجهیزات نظامی واقع در کمپ تروریست ها خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر ارتش نیجریه در حال پاکسازی منطقه از تروریست ها است که اکثر آنها در شمال شرقی کشور نیجریه مستقر هستند.

به گفته ارتش نیجریه در حال حاضر بیشتر مناطق استان بورنو در شمال شرقی این کشور در اختیار نیروهای دولتی قرار دارد.

پیش از این در حمله نیروهای نیجریه چند نفر از اعضای تروریست های بوکوحرام در این منطقه کشته شده بودند.