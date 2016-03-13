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۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۴۹

سرپرست مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران خبر داد؛

ارائه خدمات مجتمع درمانی هلال به خبرنگاران/صدور کارت ویژه تخفیف

ارائه خدمات مجتمع درمانی هلال به خبرنگاران/صدور کارت ویژه تخفیف

سرپرست مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران گفت: خبرنگاران معرفی شده از طرف روابط عمومی با دریافت کارت ویژه تخفیف می توانند از خدمات مجتمع با تعرفه 15 تا 25 درصد تخفیف بر حسب خدمات استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید چوبینه افزود: بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران، خبرنگاران فعال حوزه جمعیت هلال احمر با تخفیف از خدمات مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران ازجمله دستاوردهای درمانی و خدماتی جمعیت هلال ایران است، تصریح کرد: این مجتمع با توانایی‌های علمی - تخصصی در حوزه‌های مختلف درمانی و سلامت از جمله مرکز درمان ناباروری رویش، کلینیک تخصصی دندانپزشکی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم‌پزشکی، مرکز تخصصی پوست، مو و زیبایی، لیزر و سلول درمانی، مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق، مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه (نفرولوژی) و بخش دیالیز، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی داخلی(غدد و متابولیسم)، کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی در حال ارائه خدمت به هموطنان و سایر بیماران از کشورهای مختلف به‌ ویژه همسایگان ایران است.

کد مطلب 3579207
حبیب احسنی پور

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