ارائه خدمات مجتمع درمانی هلال به خبرنگاران/صدور کارت ویژه تخفیف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید چوبینه افزود: بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران، خبرنگاران فعال حوزه جمعیت هلال احمر با تخفیف از خدمات مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مجتمع دارویی - درمانی هلال ایران ازجمله دستاوردهای درمانی و خدماتی جمعیت هلال ایران است، تصریح کرد: این مجتمع با توانایی‌های علمی - تخصصی در حوزه‌های مختلف درمانی و سلامت از جمله مرکز درمان ناباروری رویش، کلینیک تخصصی دندانپزشکی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم‌پزشکی، مرکز تخصصی پوست، مو و زیبایی، لیزر و سلول درمانی، مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق، مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه (نفرولوژی) و بخش دیالیز، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی داخلی(غدد و متابولیسم)، کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی در حال ارائه خدمت به هموطنان و سایر بیماران از کشورهای مختلف به‌ ویژه همسایگان ایران است.