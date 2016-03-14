فیلم/ایلام آماده استقبال از کاروان های راهیان نور سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر،شهرستان مرزی مهران با ۲۲۰ کیلیومتر مرز مشترک با کشور عراق در ۸۵ کیلومتری ایلام قرار دارد و عملیات های مختلفی در این شهر مرزی در دوران هشت سال دفاع مقدس صورت گرفته است.

قلاویزان، میمک، شرهانی و..از مهمترین یادمان های دفاع مقدس استان ایلام است، شهرستان مهران با ۱۰ یادمان دفاع مقدس و آثار به جای مانده از این دوران از طرفیت های بالایی در بخش استقبال و پذیرایی از کاروان های راهیان نور برخوردار است و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر قالب کاروانهای راهیان نور از یادمان های دفاع مقدس در استان ایلام بازدید می کنند.

این استان دارای ظرفیت های بالایی در بحث استقبال از کاروان های راهیان نور است و یادمان های دفاع مقدس در شهرستان های مهران و دهلران آماده پذیرایی از کاروان های راهیان نور سراسر کشور است.

مهران تنها یک نام نیست، مهران قلب تپنده روزهای دفاع مقدس است، امروز در گلزارهای شهدای گوشه گوشه کشور رشیدمردانی خفته اند که محل شهادت پرافتخارشان مهران است، همانجا که برگرفته از نامش شهر مردمان مهربان است اما با تجاوز رژیم بعث عراق شهر خون رنگ شد تا دفتر پرافتخار مردم ایلام پرنقش تر شود.

مهران که در گذشته شهر خون و مقاومت و پیروزی بود، امروز یکی از امن ترین شهرهای مرزی کشور و دروازه عتبات عالیات است. این شهر در دهم تیرماه توسط لشکر اسلام و دلاورمردان این مرز و بوم و به دستور مستقیم امام خمینی (ره) آزاد شد به طوری که امام راحل (ره) بعد از آزادسازی مهران، فرمودند مهران را هم خدا آزاد کرد.