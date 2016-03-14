شهر پلکانی گیلان در انتظار گردشگران/ «ماسوله» شهر تاریخی زنده

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرک تاریخی ماسوله در ۶۳ کیلومتری رشت در منتهی الیه استان گیلان و ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن واقع شده است.

این شهرک نمونه‌ای اصیل از روستاهای ایرانی با معماری پلکانی و مصالح خشتی است که در مرداد ماه سال ۱۳۵۴ به عنوان نخستین شهر تاریخی زنده کشور به صورت یک مجموعه کامل در فهرست آثار ملی ایران با شماره ۱۰۹۰ به ثبت رسیده‌ وهرچند از سال ۸۳ در صف انتظار برای ثبت جهانی به سر می‌برد ولی، نبود مدیریت یکپارچه شهری و وجود ۱۱ ساختمان اداره برق، آب و فاضلاب، مخابرات، هواشناسی، تعاونی صنایع دستی، درمانگاه، دو واحد تجاری و دو واحد مسکونی در حریم فضای سبز مانعی بر سر راه جهانی شدن ماسوله شده است.

این روستا که طی چند سال گذشته لقب شهرک به خود گرفته، با مساحتی ۱۰۰ هکتاری، در حدود ۳۵۰ خانوار را در خود جای داده که در فصل سرما تا ۱۵۰ خانوار کاهش می‌یابد.

معماری ماسوله که متعلق به دوران زندیه است و مانند بسیاری از نقاط سرزمین پهناور ایران مانند «اورامان» در استان کردستان، روستای «کنگ» در خراسان رضوی، «اسفیدان» در خراسان شمالی، «قطرم» در بافق، «زنوزق» در آذربایجان شرقی و «وفس» در استان مرکزی، پلکانی ساخته شده و به عبارت بهتر حیاط ساختمان بالایی پشت بام ساختمان پایینی است و همچنین خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار، به هیچ وسیله نقلیه موتوری اجازه ورود نمی‌دهد.

همچنین وجود رودخانه «ماسوله رودخان» که از کوه‌های مرتفع اطراف و از به هم پیوستن چشمه‌ها و جویبارها تشکیل می‌شود و گذر آن از دره پایین ماسوله، کوهستان‌های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز در این منطقه باعث شده تا شهرک تاریخی ماسوله از توریستی‌ترین مناطق شمالی ایران با جلوه‌های طبیعی فراوان به ویژه در اواخر بهار و فصل تابستان باشد به طوریکه در سال‌های گذشته تنها در ایام نوروز روزانه بین شش تا ۱۰ هزار گردشگر از این سایت گردشگری بازدید کرده‌اند که بالطبع این میزان در روزهای تابستان بسیار بیشتر می‌شود.

راه دسترسی به ماسوله:

نزدیک‌ترین شهر بزرگ به ماسوله، شهرستان فومن است. برای رسیدن به شهر ماسوله کافی است از شهر فومن وارد جاده ماسوله شده و ۳۵ کیلومتر در میان جاده سرسبز و زیبای آن حرکت کنیم. فاصله شهر فومن از مرکز استان (رشت) ۳۵ کیلومتر است.

اگر از تهران قصد عزیمت به فومن و ماسوله را دارید نیازی به گذشتن از شهر رشت نیست، چرا که در آزاد راه قزوین-رشت بعد از امامزاده هاشم و بلافاصله بعد از پلیس راه می‌توان وارد جاده فومن شده و پس از گذشتن از این شهر به ماسوله رسید. مسیرهای دسترسی در نقشه زیر مشخص شده است.

سوغات ماسوله:

جدای از طبیع زیبا و معماری بی‌نظیر شهرک تاریخی ماسوله، صنایع دستی و خوراکی‌های این منطقه نیز یکی از جاذبه‌های گردشگری ماسوله محسوب می‌شود.

چموش:

چموش از پاپوش‌های سنتی گیلان است که از چرم طبیعی برای تهیه آن استفاده می‌شود. این پاپوش که در ساخت آن از میخ و چسب استفاده نشده و تمام اتصالات آن صرفا با دوخت و بدون پاشنه است، از مهر اصالت سازمان یونسکو برخوردار است. هجوم اجناس مشابه چینی و البته سازگار نشدن کارایی چموش با شرایط زندگی امروزی باعث شده تا در منطقه ماسوله که روزی چموش دوزی شغل اغلب افراد ساکن در آن بوده، این روزها شاهد فعالیت تنها دو یا سه هنرمند چموش دوز باشد.

چاقو سازی:

چاقوسازی یکی از صنایع دستی معروف ماسوله بوده که با استفاده از شاخ گوزن چاقوهای زیبا تولید می‌شود. اما متاسفانه این هنر نیز به علت حمایت نشدن و در معرض آسیب قرار گرفتن توسط کالاهای چینی، نتوانسته به عمر خود در شهرک تاریخی ماسوله ادامه دهد.

عروسک‌های بافتنی:

در حال حاضر پویاترین و معروف‌ترین صنایع دستی ماسوله عروسک‌های بافتنی، بافته دست زنان این شهرک تاریخی است که با رنگ‌های متنوع، بر سر در اغلب مغازه‌های ماسوله آویزان بوده و چهره‌ای زیبا و رنگارنگ به شهر بخشیده است.

خوراکی‌ها:

سلیقه بانوان ماسوله‌ای و مواد اولیه طبیعی باعث شده تا مجموعه‌ای خوش آب و رنگ از غذاهای خوش طعم بر سر سفره ماسوله‌ای‌ها قرار گیرد و گردشگرانی که از این منطقه بازدید می‌کند را از لذت طعم‌هایی به یاد ماندنی بهره‌مند کند.

شامی ماسوله (شامل: گوشت گوساله، پیاز، تخم مرغ، ادویجات و گوجه)، خورش سیر و شوید (شامل: گوشت راسته بدون استخوان، سیر، باقالای تازه، روغن، تخم مرغ، نمک و فلفل و زرد چوبه)، نَهَه قورمه، قیسی پوئِنِه، خِنِش کوکو و بَزه گیر از جمله غذاهای خاص این شهر تاریخی است.

در ماسوله انواع شیرینی جات محلی نیز همچون اَگَردَه یا اگردَک (شیرینی مختص ماسوله که از مواد مقوی و طبیعی تهیه می‌شود)، حلوای کنجدی، حلوا برنجی، عسل حلوا، کاکا، خَرکاره دَریج (نوعی کیک که در ماهیتابه تهیه می‌شود) و چکره طبخ می‌شود که همراه با صنایع دستی این منطقه می‌تواند سوغات مناسبی برای گردشگران و بازدیدکنندگان از این منطقه باشد.

اقامت در ماسوله:

دو هتل در داخل فضای معماری سنتی ماسوله و چندین هتل در جاده زیبای منتهی به آن پذیرای گردشگران ایرانی و خارجی هستند. همچنین تعداد زیادی مهمانخانه و خانه اجاره‌ای هم در زمینه اسکان گردشگران فعالیت می‌کنند.

جاذبه‌های گردشگری ماسوله:

جدای از بافت تاریخی شهرک ماسوله که به تنهایی مجموعه از زیباترین جاذبه‌های گردشگری است، آبشار ماسوله، بازار سنتی، موزه مردم‌شناسی، بافت تاریخی کهنه ماسوله، کتابفروشی معروف بازار ماسوله که منبع غنی کتاب، کاست و سی دی است، امامزاده عون ابن محمد و پارک جنگلی ماسوله از دیگر جاذبه‌های گردشگری این شهرک تاریخی است.

همچنین نزدیکی این شهرک تاریخی با «قلعه رودخان» یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شاخص گیلان، امامزادگان ابراهیم (ع) و اسحاق (ع) و ساحل زیبای گیسوم، شرایطی را فراهم آورده تا در کمترین زمان ممکن بتوان مجموعه‌ای از گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی را در کنار هم تجربه کرد.