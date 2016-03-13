آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی های علمی کاربردی از ۱۴ فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌ شدگان نهایی کدرشته‌ محل‌های ‌متمرکز دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌ کاربردی بهمن ‌‌ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

همچنین سازمان سنجش اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های نیمه‌متمرکز پذیرش در این دوره ها کاردانی فنی و حرفه‌ای اعلام شده است.

براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور از بین داوطلبانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.

پذیرفته‌شدگان لازم است در یکی از روزهای شنبه ۱۴ تا روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵ با در دست داشتن مدارک ثبت نام و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جدول شماره (۴) دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مذکور مراجعه کنند.

گزینش رشته‌های نیمه‌متمرکز برای رشته‌هایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه و یا آزمون عملی دارند، لازم است برای شرکت در مراحل مذکور در یکی از روزهای شنبه ۱۴ تا روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵ با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام به مرکز آموزشی ذیربط به نشانی تعیین شده در جدول شماره (۴) دفترچه راهنمای پذیرش مراجعه کنند.

عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل نهایی‌گزینش به منزله انصراف‌قطعی از پذیرش در رشته ذیربط تلقی‌خواهد شد.

فهرست اسامی قبول‌شدگان نهایی در رشته‌های نیمه‌متمرکز هم پس از اعلام نتایج مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی این دسته از داوطلبان، متعاقباً منتشر خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت‌نام شامل ۶ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری، تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت و اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن است.

همچنین اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه و یا گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن و اصل فرم تاییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است از جمله مدارک لازم است.

گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل) و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-۲ مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات ۳ و ۴ دفترچه راهنمای پذیرش مذکور مشخص کند (برای برادران) از دیگر مدارک ثبت نام است.

تغییر آدرس برخی از مراکز آموزشی:

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شرکت مهرکام پارس (تهران): تهران ـ کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج ـ تهرانسر ـ بلوار لاله ـ خیابان قباد شمالی ـ کوچه فنی و حرفه‌ای امید ـ پلاک ۳ ـ تلفن: ۴۴۵۸۸۱۴۹ – ۴۴۵۸۸۱۵۰

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران: کیلومتر ۱۴ بزرگراه فتح ـ چهار راه ایران خودرو ـ ابتدای شهرک دانش ـ مرکز آموزش وزارت راه و شهرسازی ـ تلفن: ۶۶۲۸۳۷۱۳