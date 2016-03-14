به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد: سیم‌کارت‌‌های دائمی این اپراتور با نام «آی‌سیم» با شماره انتخابی و در قالب چهار طرح تخفیفی به همراه بسته ترکیبی ویژه هر طرح (شامل مکالمه، پیامک و اینترنت همراه) در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

متقاضیان خرید سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل می‎‌توانند با انتخاب هر یک از چهار طرح ویژه ارائه شده در وب‌سایت رسمی این اپراتور، از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تخفیف در قیمت سیم‌کارت بهره‌مند شوند و پس از خرید اینترنتی سیم‌کارت، آن را رایگان در محل مورد نظر خود دریافت کنند.

همچنین امکان انتخاب حد اعتبارهای بیش از حد اعتبار اولیه نیز در هنگام خرید وجود دارد. افزایش حد اعتبار جهت جلوگیری از یک طرفه شدن خط هنگام دریافت بسته افزایشی است.

مدت اعتبار بسته‌های ترکیبی دو ماه است و این بسته‌ها به مدت یک سال، هر دوماه یک بار به صورت خودکار تمدید و هزینه آنها در صورتحساب مشترک افزوده می‌شود.

دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل (آی‌سیم) از خدمات و مزایای ویژه‌ای بهره‌مند خواهند بود. از جمله این مزایا می‌توان به مرکز تماس اختصاصی به شماره ۹۰۰، حد اعتبار قابل تغییر و قابل انتخاب توسط مشترک، کارت مالکیت رسمی، رومینگ گسترده مکالمه و دیتا، دریافت صورت‌حساب جزئیات تماس‌های تلفنی در پایان هر دو ماه، امکان مشاهده و کنترل وضعیت حساب از طریق نرم‌افزار «ایرانسل من»، کیفیت استاندارد شبکه و مکالمه، سرویس‌های ارزش افزوده پیشرفته به‌روز و متنوع و شبکه گسترده خدمات فروش و پس از فروش در سراسر کشور اشاره کرد.

دریافت اطلاعات بیشتر از طریق نشانی sim.irancell.ir فراهم است.