اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفاف

واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ

واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ

وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ

بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين.



خدايا در اين روز مرا به حجاب و عفاف زينت ده

و مرا به جامه قناعت وخوددارى بپوشان

ودر آن مرا بر عدل وانصاف وادار نما

وآسوده ام دار در آن از هر چيز كه مي ترسم

به حق نگاهداري ات اى حافظ ترسندگان

گفتار نور :



قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

ان ابواب السماء تفتح فى اول ليلة من شهر رمضان و لا تغلق الى آخر ليلة منه

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:

درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى‏شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار، ج 93، ص 344



اوقات شرعي به افق تهران :









زمان اذان ظهر ساعت 11:48

هنگام غروب آفتاب ساعت 17:03

و اذان مغرب ساعت 17:24



زمان اذان صبح فردا ساعت 4:59

هنگام طلوع آفتاب فردا ساعت 6:34