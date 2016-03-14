پله پله بر فراز قلعه «رودخان»/گیلان آماده پذیرایی از گردشگران است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: قلعه «رودخان» یا «روخون» قلعه‌ای است به جا مانده از دوران سلجوقیان که با مساحتی بیش از ۲، ۵ هکتار، در۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن و بر فراز ارتفاعات جنگلی این شهر در روستای رودخان واقع شده است. دیوار قلعه هزار و ۵۰۰ متر طول داشته و در آن ۶۵ برج و بارو قرار گرفته است. تعدد پله‌هایی که برای رسیدن به بخش اصلی این بنا باید طی کرد، آن را به نام قلعه «هزار پله» نیز معروف کرده است.

این قلعه مشتمل بر دو بخش شرقی و غربی است که بخش شرقی به نام «شاه نشین» و بخش غربی نیز به نام «آسایشگاه افسران» معروف است.

طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ مرمت بخش میانی قلعه که ارتفاع کمتری نسبت به طرفین دارد صورت گرفته است.

گستردگی قلعه رودخان در جهت شرقی-غربی بوده و دارای عرض کمی است. همچنین ارتفاع قلعه مانند عدد هفت فارسی در طرفین داران بیشترین ارتفاع و در منطقه میانی کمترین ارتفاع را دارد.

فاصله مستقیم قلعه تا شهر ماکلوان ۲۵ کیلومتر، تا ماسوله ۴۵ کیلومتر و تا شفت ۲۰ کیلومتر است. اما از مسیر اصلی و آسفالته مسافت قلعه تا فومن ۲۵ کیلومتر، تا ماکلوان تقریباً ۳۵ کیلومتر و تا ماسوله ۶۰ کیلومتر است.

این قلعه که در ارتفاعی بین ۶۶۵ تا ۷۱۵ متر از سطح دریا واقع شده و در کنار آن رودخانه‌ای با همین نام جاری است، در مرداد ماه سال ۵۴ همزمان با شهرک تاریخی ماسوله در فهرست آثار ملی و تاریخی کشور ثبت شده است.

طبیعت زیبا، نوع معماری، قدمت و ارتفاع قلعه این منطقه را به یکی از زیبا‌ترین مناطق تاریخی- طبیعی ایران تبدیل کرده که هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی را برای بازدید از آن به قلعه «رودخان» می‌کشاند.

دسترسی به قلعه رودخان:

برای دسترسی به این منطقه باید از شهر فومن به سمت جاده «قلعه رودخان» رفت که پس از طی مسافت تقریبی ۲۵ کیلومتر به سمت جنوب، در انتهای راه، دوراهی فوشه- قلعه رودخان را به سمت چپ ادامه داده تا به انتهای مسیر قابل تردد با وسیله نقلیه برسیم. از انتهای مسیر قابل عبور با ماشین، باید مابقی راه تا ارتفاعات و قلعه را پیاده روی کرد.

فاصله تقریبی مسیر پیاده روی تا قلعه بین سه تا چهار کیلومتر است و اختلاف ارتفاع روستا تا قلعه پیاده رو در این مسیر را با اندکی سختی مواجه می‌کند. با این حال عبور رودخانه پر آب رودخان در جوار مسیر دسترسی، منظره‌ای زیبا به وجود آورده که کمی از سختی‌های پیاده روی را می‌کاهد.

وسایل مورد نیاز برای بازدید از قلعه رودخان:

بازدید از اینجاذبه گردشگری گیلان به دلیل قرار گرفتن در مسیری کوهستانی و غیر قابل تردد با ماشین، نیازمند مجهز بودن به یک سری وسایل است. آمادگی بدنی، کفش مناسب راهپیمایی و کوه پیمایی، وسایل کمک‌های اولیه و عصای مخصوص کوهنوردی از الزامی‌ترین تجهیزاتی است که باید به همراه داشت. هرچند بدون این وسایل نیز شاید بتوان از قلعه بازدید کرد اما به طور حتم لذت بردن از سفر در گرو جلوگیری از بروز وقوع حوادث احتمالی است.

بازدید از قلعه:

بازدید از قلعه رودخان همه روزه امکان پذیر بوده و از ساعت هشت صبح تا ۱۸ در نیمه نخست سال و ۱۶ در نیمه دوم سال می‌توان از این مکان دیدن کرد.

هرچند در خود قلعه امکانات رفاهی موجود نیست اما در مسیر پیاده روی تا قلعه دکه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تهیه آب و خوراکی استفاده کرد.

اگر قصد اقامت شبانه در محیط طبیعی اطراف قلعه را داشته باشید، به همراه داشتن وسایل کمپینگ و آگاهی از وضعیت آب و هوا ضروری است در غیر این صورت می‌توان از مکان‌های اجاره‌ای اطراف قلعه که کیفیت متفاوتی از هم دارند، استفاده کرد.