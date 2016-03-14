سومین شماره «وقایع» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «وقایع» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدعبدالكریم محقق و زیر نظر شورای سردبیری؛ مجید اعزازی، مجید فروغی و سید عبدالكریم محقق منتشر می‌شود و در سومین شماره نظارت شورای شهر را در گفتگو با احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران بررسی كرده است كه عكس و تیتر اصلی جلد ماهنامه نیز به این گفتگو اختصاص دارد.

گفت و گوی دكتر علی‌اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با رضا نیازمند، تكنوكرات عصر پهلوی دوم با عنوان «درخشش كوتاه تكنو كرات‌ها» و مصاحبه با دكتر حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران درباره شوراها و شورایاری‌ها، فعالیتهای اجتماعی مردم و نهادهای مدنی و درباره شهرك اكباتان با عنوان «سرمایه اجتماعی؛ پاسخی به سواری مجانی» از دیگر مطالب این شماره وقایع است.

یادداشتی از كامبیز نوروزی درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عنوان «نگاهی به یك قانون بی اثر»، گزارشی از میادین تهران و یادداشت‌هایی از جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی و فرهنگی درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهر، جامعه شناسی مواجهه با بی‌خانمان‌ها و و پدیده «نمیبیسم» (نه پشت دیوار خانه ما)، رانتی شدن شهر، ترافیك ایرانی و عناوینی از جمله تحلیل تاثیر همراهی دولت و مجلس در فرهنگ و هنر، اقتصاد ایران و هشدارها، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، سال طلایی دیپلماسی و خانه تكانی اصلاح طلبان در بهارستان از دیگر مطالب سومین شماره ماهنامه «وقایع» هستند.

سومین شماره ماهنامه اقتصادی، اجتماعی «وقایع» که با محوریت بیماری‌های اجتماعی اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در ۱۰۴ صفحه در آستانه نوروز روی كیوسك‌های مطبوعاتی قرار گرفته است.